Em Dourados, Núcleo Regional de Identificação amplia atendimentos com novo endereço

Desde segunda-feira, unidade realiza atendimentos na sede do Detran-MS

Com o objetivo de proporcionar mais conforto ao cidadão e melhores condições de trabalho aos servidores, o Núcleo Regional de Identificação (NIR), de Dourados, iniciou na segunda-feira (8) os atendimentos em novo endereço: o prédio do Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS).

A mudança permitirá ampliar em quase 70% a capacidade diária para a confecção da Carteira de Identidade Nacional (CIN), passando de 90 para até 150 agendamentos por dia, reduzindo o tempo de espera e atendendo a uma demanda histórica do município. O avanço fortalece o atendimento na segunda maior cidade do Estado, que concentra grande parte da procura por documentos no interior.

“Atendemos a uma solicitação da Sejusp e conseguimos expandir o número de emissões. Essa melhoria traz mais agilidade e comodidade para os moradores, que agora têm mais opções de horário e um local mais estruturado”, afirmou o chefe do NRI, perito papiloscopista Márcio Maurílio de Santana.

“O cidadão precisa de um atendimento rápido, acessível e de qualidade. É isso que estamos garantindo com o novo espaço em Dourados, dentro do processo de modernização dos serviços de identificação em todo o Estado”, destacou a diretora do DAUR (Departamento de Apoia às Unidades Regionais), perita criminal Adriana Valéria Medeiros.

Na prática, o atendimento ficou mais dinâmico: com salas amplas, climatizadas e maior número de guichês, o cidadão tem acesso a um processo mais ágil, enquanto os servidores contam com melhores condições de trabalho.

A Carteira de Identidade Nacional (CIN) substitui gradualmente os antigos documentos e unifica, em um único número, o CPF como registro geral do cidadão. A primeira emissão é gratuita e o prazo nacional para a troca vai até 2032.

O agendamento deve ser feito exclusivamente pela internet, no site servicos.sejusp.ms.gov.br , onde também está disponível a lista de documentos necessários.

A iniciativa integra a política do Governo do Estado, por meio da Sejusp e da Polícia Científica de Mato Grosso do Sul, de ampliar a rede de postos de identificação, reduzir filas e garantir maior acessibilidade.

Serviço

Local: Núcleo Regional de Identificação (NRI)

Endereço: Rua Coronel Ponciano, 600 – Detran/MS

Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 17h

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Maria Ester Rossoni, Comunicação PCi