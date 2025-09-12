Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul é reconhecido internacionalmente por modelo pioneiro de Saúde Única

Mato Grosso do Sul foi reconhecido internacionalmente pela Universidade de Córdoba, na Colômbia, como referência na implementação do modelo de Saúd...

12/09/2025 06h40
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul foi reconhecido internacionalmente pela Universidade de Córdoba, na Colômbia, como referência na implementação do modelo de Saúde Única - abordagem que integra ações de saúde humana, animal e ambiental. O convite para participação no 5° Congreso Nacional y 2° Internacional de Semilleros de Investigación y Emprendimiento - CONASIE 2025 reforçou o protagonismo da SES (Secretaria de Estado de Saúde) na consolidação de políticas públicas inovadoras e intersetoriais.

Secretária-adjunta da SES, Crhistinne Maymone relembrou o início da estruturação do setor, que extrapola o conceito de saúde humana abrangendo a saúde animal e a preservação do meio ambiente como determinantes para se estabelecer uma qualidade de vida adequada.

Ela ressalta que a consolidação dessa política está prevista no PPA (Plano Plurianual) da Saúde 2024–2027, como eixo estratégico da gestão estadual.

A institucionalização do modelo foi consolidada com a criação da CSU (Coordenadoria de Saúde Única), inserida no organograma da SES por meio do Decreto nº 16.232, de 7 de julho de 2023, fortalecendo a governança, a integração entre áreas e a capacidade de resposta da gestão estadual.

"A incorporação da Saúde Única à gestão da secretaria é uma ação de Governo planejada como um processo estratégico, envolvendo articulação entre equipes técnicas, definição de prioridades integradas e alinhamento das ações de saúde humana, animal e ambiental. Essa iniciativa permite que a secretaria tome decisões mais rápidas e eficientes, otimize recursos e responda de forma coordenada aos desafios da saúde pública", destaca.

Reconhecimento

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

A presença da SES no evento posiciona Mato Grosso do Sul como referência nacional e latino-americana em políticas públicas inovadoras em saúde.

"Nosso objetivo é que essa integração fortaleça a capacidade de resposta da secretaria diante de desafios complexos e consolide o estado como referência nacional e internacional em políticas públicas inovadoras, capazes de gerar impactos concretos e duradouros para a população", enfatiza a coordenadora de Saúde Única da SES, Danila Frias, que participará do congresso na Colômbia como palestrante.

"O convite à Danila reforça o reconhecimento da expertise técnica e científica da Secretaria Estadual de Saúde de MS, ao mesmo tempo em que abre possibilidades concretas para a construção de parcerias e acordos de cooperação entre a instituição brasileira e a Universidade de Córdoba, fortalecendo o intercâmbio acadêmico, científico e institucional entre os dois países", acrescentou Deivis Luján Rhenals, vice-reitor de Pesquisa e Extensão da Universidade de Córdoba.

Danúbia Burema, Comunicação SES
Fotos: SES

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo Casos de sarampo tiveram aumento de 34 vezes em 2025, alerta Opas
© Tomaz Silva/Agência Brasil Dez estados registram aumento de casos de síndrome respiratória grave
© Tomaz Silva/Agência Brasil Aumento de casos de SRAG no Brasil decorrem do rinovírus e Sars-CoV-2
Nioaque, MS
Atualizado às 06h04
22°
Parcialmente nublado Máxima: 39° - Mínima: 23°
21°

Sensação

1.38 km/h

Vento

41%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 32 minutos Campo Grande celebra Semana da Árvore e reafirma compromisso com a preservação ambiental
Há 32 minutos Casos de sarampo tiveram aumento de 34 vezes em 2025, alerta Opas
Há 32 minutos Em Dourados, Núcleo Regional de Identificação amplia atendimentos com novo endereço
Há 2 horas Mato Grosso do Sul é reconhecido internacionalmente por modelo pioneiro de Saúde Única
Há 2 horas Mato Grosso do Sul apresenta cases de sucesso em encontro nacional de governança do turismo
Anúncio
Mais lidas
1
Há 2 dias Setembro Amarelo: psicóloga de Nioaque reforça importância da prevenção e da valorização da vida Segundo a psicóloga, o uso excessivo das telas pode intensificar quadros de ansiedade e depressão, o que exige ainda mais cuidado por parte das famílias e escolas.
2
Há 3 dias Nioaque ganha pista de velocross e comunidade celebra nova opção de lazer e esporte
3
Há 2 dias 2º Seminário de Saúde Mental reúne autoridades e comunidade em Nioaque
4
Há 6 dias Jamil Chade relata desumanização de imigrantes sob Trump em ‘distopia’
5
Há 6 dias Rio inaugura hemocentro para atender população do interior do estado
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados