Mato Grosso do Sul é reconhecido internacionalmente por modelo pioneiro de Saúde Única

Mato Grosso do Sul foi reconhecido internacionalmente pela Universidade de Córdoba, na Colômbia, como referência na implementação do modelo de Saúde Única - abordagem que integra ações de saúde humana, animal e ambiental. O convite para participação no 5° Congreso Nacional y 2° Internacional de Semilleros de Investigación y Emprendimiento - CONASIE 2025 reforçou o protagonismo da SES (Secretaria de Estado de Saúde) na consolidação de políticas públicas inovadoras e intersetoriais.
Secretária-adjunta da SES, Crhistinne Maymone relembrou o início da estruturação do setor, que extrapola o conceito de saúde humana abrangendo a saúde animal e a preservação do meio ambiente como determinantes para se estabelecer uma qualidade de vida adequada.
Ela ressalta que a consolidação dessa política está prevista no PPA (Plano Plurianual) da Saúde 2024–2027, como eixo estratégico da gestão estadual.
A institucionalização do modelo foi consolidada com a criação da CSU (Coordenadoria de Saúde Única), inserida no organograma da SES por meio do Decreto nº 16.232, de 7 de julho de 2023, fortalecendo a governança, a integração entre áreas e a capacidade de resposta da gestão estadual.
"A incorporação da Saúde Única à gestão da secretaria é uma ação de Governo planejada como um processo estratégico, envolvendo articulação entre equipes técnicas, definição de prioridades integradas e alinhamento das ações de saúde humana, animal e ambiental. Essa iniciativa permite que a secretaria tome decisões mais rápidas e eficientes, otimize recursos e responda de forma coordenada aos desafios da saúde pública", destaca.
Reconhecimento
A presença da SES no evento posiciona Mato Grosso do Sul como referência nacional e latino-americana em políticas públicas inovadoras em saúde.
"Nosso objetivo é que essa integração fortaleça a capacidade de resposta da secretaria diante de desafios complexos e consolide o estado como referência nacional e internacional em políticas públicas inovadoras, capazes de gerar impactos concretos e duradouros para a população", enfatiza a coordenadora de Saúde Única da SES, Danila Frias, que participará do congresso na Colômbia como palestrante.
"O convite à Danila reforça o reconhecimento da expertise técnica e científica da Secretaria Estadual de Saúde de MS, ao mesmo tempo em que abre possibilidades concretas para a construção de parcerias e acordos de cooperação entre a instituição brasileira e a Universidade de Córdoba, fortalecendo o intercâmbio acadêmico, científico e institucional entre os dois países", acrescentou Deivis Luján Rhenals, vice-reitor de Pesquisa e Extensão da Universidade de Córdoba.
