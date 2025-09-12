Whats

Mato Grosso do Sul apresenta cases de sucesso em encontro nacional de governança do turismo

A II Rodada de Experiências das IGRs acontece em Búzios/RJMato Grosso do Sul marca presença na II Rodada de Experiências das Instâncias de Governan...

12/09/2025 06h40
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

A II Rodada de Experiências das IGRs acontece em Búzios/RJ

Mato Grosso do Sul marca presença na II Rodada de Experiências das Instâncias de Governança Regionais (IGRs) do Brasil, que começou ontem (11) e termina hoje (12). O evento reúne representantes de todo o país para troca de práticas bem-sucedidas e fortalecimento da regionalização do turismo.

O Estado participa com duas iniciativas de destaque: a Instância de Governança Regional do Pantanal (Visit Pantanal), que apresenta suas ações de promoção turística, e a Instância de Governança Regional da Rota Cerrado Pantanal (ACEPAN), reconhecida pela boa prática na gestão integrada e pela articulação dos municípios para adesão à IGR.

O Programa de Regionalização do Turismo, política nacional que promove o desenvolvimento regional por meio da governança, é prioridade no estado. A Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS) tem desenvolvido ações contínuas para fortalecer essa política, o que levou o estado a ser reconhecido como referência nacional com a conquista do Prêmio Nacional do Turismo em 2023 na categoria Gestão e Governança.

Para o gerente de Desenvolvimento e Governança Turística da Fundtur, Leonardo Resende, a participação no evento é uma oportunidade de aprendizado e inspiração.

“A II Rodada de Experiências é um momento de troca, de ouvir cases de sucesso de diferentes regiões do Brasil e, ao mesmo tempo, de mostrar o trabalho que desenvolvemos no Mato Grosso do Sul. É também uma chance de ver na prática como a gestão e governança territorial pode impulsionar o desenvolvimento regional através do turismo”.

Com essa participação, Mato Grosso do Sul reafirma seu protagonismo no cenário nacional e reforça a importância da governança e da integração regional como caminhos para tornar o turismo mais sustentável, competitivo e inclusivo.

Comunicação Fundtur
Fotos: Funtur

