Chapadão do Sul recebe mais de 50 serviços gratuitos para a comunidade no próximo sábado

No dia 13 de setembro, a Escola Municipal Manoel de Barros será palco de uma grande ação cidadã com emissão de documentos, atendimentos de saúde, lazer, informação, sorteio de brindes

Chapadão do Sul recebe no próximo sábado, 13 de setembro, a primeira edição do Agems Perto de Você na região norte do estado. A Escola Municipal Manoel de Barros vai se transformar em um grande centro de serviço, diversão e informação oferecidos pela Agência Estadual de Regulação e dezenas de parceiros, com apoio da Prefeitura.

A ação social acontece das 8h às 13h.

A comunidade contará com cerca de 57 diferentes atividades e atendimentos, incluindo emissão de documento, exames de saúde, cadastro em programas sociais, orientação ao consumidor, corte de cabelo, captação de vagas de emprego e intermediação de mão de obra.

Lazer e entretenimento também estão garantidos, com atividades educativas e brincadeiras para crianças, sorteios de brindes e de geladeiras do programa de eficiência energética para as famílias.

“O Agems Perto de Você é a forma de estarmos junto da população, oferecendo serviços que impactam diretamente no dia a dia e mostrando que a Agência é parceira da sociedade. Já atendemos Campo Grande, levamos o projeto para Bonito no ano passado, e agora chegamos na região norte, para mostrar que nosso trabalho vai além de fiscalizar. Contando com importante parceiros, estamos levando oportunidade para aqueles que mais têm dificuldade em acessar os serviços”, destaca o diretor-presidente da Agems, Carlos Alberto de Assis.

RG: oportunidade e exigências

Um dos parceiros do projeto é a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, que leva ao município a oportunidade de emissão da primeira via do RG. A procura pelo documento é uma das grandes demandas da ação, por isso, será garantida a emissão gratuita de 130 unidades, com atendimento por ordem de chegada.

Os interessados devem se atentar aos documentos obrigatórios que é preciso apresentar para conseguir a emissão:

Certidão original de nascimento ou casamento legível. Lembrando que para pessoa casada, é obrigatório utilizar a certidão de casamento e, em caso de ter se divorciado, é preciso constar a averbação do divórcio na certidão.

Comprovante de residência com CEP.

Se possível, apresentar o CPF.

“Convidamos toda a comunidade de Chapadão do Sul a participar e aproveitar as oportunidades oferecidas. É uma chance de resolver questões do dia a dia e conhecer de perto o trabalho da Agems”, reforça a ouvidora Cristiane Leite. “Queremos que cada cidadão saiba que a Agência está presente para garantir seus direitos, dar qualidade e soluções no atendimento aos serviços públicos, e está unida a importantes parceiros para uma grande ação social”.

Confira os principais serviços que estarão disponíveis:

Agems

Informação, orientação, atividade educativa e atendimento ao usuário sobre os serviços regulados – transporte, saneamento básico, rodovias, gás e energia elétrica.

Saúde

Cassems: Mamografia, preventivo

Secretaria de Saúde UBS Esplanada: Vacinação, Testes rápidos, Atualização cartão SUS, Aferição de pressão arterial e glicemia, Pesagem Bolsa Família

Sest Senat Chapadão: Triagem odontológica, Orientação de saúde bucal (escovódromo), Aplicação de flúor, Orientação de fisioterapia, Orientação psicológica

Serviços Sociais e Programas de Cidadania

Secretaria Assistência Social Chapadão: CadÚnico, Programa Criança Feliz

AGEHAB: Inscrição e atualização, Orientações sobre projetos e programas habitacionais, Orientações sobre negociação de dívidas, Transferência e quitação

PROCON Municipal: Serviços ao consumidor

Ministério Público: Atendimento ao público, Orientação de serviços da 1ª Promotoria de Justiça

Faculdade Anhanguera: Cursos

Cultura Chapadão e Educação: Pintura facial

Serviços Públicos e Utilidade

SanesuI: Atualização de cadastro, Solicitação de conserto de cavalete, Solicitação de nova ligação de água e esgoto, Segunda via de conta, Reclamações na ouvidoria, Alteração de nome de titular

Energisa: Material orientativo, Cadastro tarifa social, Troca de lâmpadas para cadastro de baixa renda, Conta e sorteio

Trabalho e Emprego

SEDEMA / Casa do Trabalhador: Cadastro trabalhador, Orientação e solicitação de seguro-desemprego, Captação de vagas de emprego, Intermediação mão de obra, Inscrição, alteração e regularização CPF.

Beleza e Bem-estar

Corte de cabelo feminino e masculino

Atendimento Jurídico

Defensoria: Atendimento jurídico

Segurança, Educação e Meio Ambiente

Unidades militares de batalhões ambiental, rural e de trânsito: Exposição de animais, Orientação de educação ambiental, Demonstrações, jogos lúdicos

Concen: Informação sobre energia elétrica

Documentação

SEJUSP: Emissão de 1ª via de RG (130 documentos)

A abertura dos portões será às 8h. O atendimento se encerra às 13 horas.

Endereço: Escola Municipal Manoel de Barros - Rua Pinguim-Rei, 656, Esplanada III

