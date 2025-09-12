Chapadão do Sul recebe mais de 50 serviços gratuitos para a comunidade no próximo sábado

(67) 99142-9066
No dia 13 de setembro, a Escola Municipal Manoel de Barros será palco de uma grande ação cidadã com emissão de documentos, atendimentos de saúde, lazer, informação, sorteio de brindes
Chapadão do Sul recebe no próximo sábado, 13 de setembro, a primeira edição do Agems Perto de Você na região norte do estado. A Escola Municipal Manoel de Barros vai se transformar em um grande centro de serviço, diversão e informação oferecidos pela Agência Estadual de Regulação e dezenas de parceiros, com apoio da Prefeitura.
A ação social acontece das 8h às 13h.
A comunidade contará com cerca de 57 diferentes atividades e atendimentos, incluindo emissão de documento, exames de saúde, cadastro em programas sociais, orientação ao consumidor, corte de cabelo, captação de vagas de emprego e intermediação de mão de obra.
Lazer e entretenimento também estão garantidos, com atividades educativas e brincadeiras para crianças, sorteios de brindes e de geladeiras do programa de eficiência energética para as famílias.
“O Agems Perto de Você é a forma de estarmos junto da população, oferecendo serviços que impactam diretamente no dia a dia e mostrando que a Agência é parceira da sociedade. Já atendemos Campo Grande, levamos o projeto para Bonito no ano passado, e agora chegamos na região norte, para mostrar que nosso trabalho vai além de fiscalizar. Contando com importante parceiros, estamos levando oportunidade para aqueles que mais têm dificuldade em acessar os serviços”, destaca o diretor-presidente da Agems, Carlos Alberto de Assis.
RG: oportunidade e exigências
Um dos parceiros do projeto é a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, que leva ao município a oportunidade de emissão da primeira via do RG. A procura pelo documento é uma das grandes demandas da ação, por isso, será garantida a emissão gratuita de 130 unidades, com atendimento por ordem de chegada.
Os interessados devem se atentar aos documentos obrigatórios que é preciso apresentar para conseguir a emissão:
“Convidamos toda a comunidade de Chapadão do Sul a participar e aproveitar as oportunidades oferecidas. É uma chance de resolver questões do dia a dia e conhecer de perto o trabalho da Agems”, reforça a ouvidora Cristiane Leite. “Queremos que cada cidadão saiba que a Agência está presente para garantir seus direitos, dar qualidade e soluções no atendimento aos serviços públicos, e está unida a importantes parceiros para uma grande ação social”.
Confira os principais serviços que estarão disponíveis:
Agems
Informação, orientação, atividade educativa e atendimento ao usuário sobre os serviços regulados – transporte, saneamento básico, rodovias, gás e energia elétrica.
Saúde
Serviços Sociais e Programas de Cidadania
Serviços Públicos e Utilidade
Trabalho e Emprego
Beleza e Bem-estar
Atendimento Jurídico
Segurança, Educação e Meio Ambiente
Documentação
A abertura dos portões será às 8h. O atendimento se encerra às 13 horas.
Endereço: Escola Municipal Manoel de Barros - Rua Pinguim-Rei, 656, Esplanada III
