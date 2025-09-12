Whats

Mato Grosso do Sul

UEMS promove 1º Seminário de Educação Inclusiva entre os dias 16 e 18 deste mês, em Dourados

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), por meio da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas, Equidade e Permanência Estudantil (PROAFE) e d...

12/09/2025 05h36
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), por meio da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas, Equidade e Permanência Estudantil (PROAFE) e da Divisão de Inclusão Educacional (DINE), realiza, entre os dias 16 e 18 de setembro de 2025, o 1º Seminário de Educação Inclusiva da UEMS.

O evento será realizado em formato híbrido, com participação gratuita. Para a modalidade presencial, as vagas são limitadas e a seleção será feita por ordem de inscrição.

A conferência de abertura ocorre no dia 16 de setembro, das 19h às 21h, no Anfiteatro Central da UEMS, em Dourados. A palestra será ministrada pela Prof.ª Dr.ª Enicéia Gonçalves Mendes (UFSCar), referência nacional e internacional na área da Educação Especial e Inclusiva. O tema abordado será “Acessibilidade Curricular e nas Práticas Pedagógicas: O que há de novo no front?”. A mediação ficará a cargo do Prof. Dr. Washington Cesar Shoiti Nozu (UFGD).

A convidada é Professora Titular da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e Bolsista de Produtividade do CNPq. Com ampla trajetória acadêmica, coordena redes de pesquisa como o Observatório Nacional de Educação Especial (ONEESP) e o GP-FOREESP, responsáveis por importantes contribuições para políticas públicas educacionais voltadas à inclusão.

Segundo a Profa. Dra. Gabriele Cristine Rech, chefe da Divisão de Inclusão Educacional (DINE/UEMS), o evento não se restringe apenas a um momento acadêmico, mas representa um marco no compromisso institucional com a equidade e a valorização da diversidade. 

"O I Seminário de Educação Inclusiva da UEMS foi organizado com o objetivo de criar espaços de reflexão sobre práticas pedagógicas voltadas para a educação de todos e todas, ou seja, para que se possa garantir que todos os estudantes tenham acesso real ao conhecimento, com respeito às suas singularidades. Ele ocorre no mês de setembro considerando que este mês é dedicado à luta pelos direitos da pessoa com deficiência. O Seminário e a Campanha UEMS Anticapacitista, veem para reforçar ainda mais o compromisso da UEMS com a equidade, com a acessibilidade e com a valorização da diversidade dentro e fora da sala de aula", explicou.

As inscrições e a programação completa estão disponíveis em:  https://www.uems.br/eventos/sei-uems/Inscricao  
Formulário direto de inscrição:  https://forms.gle/Czn3qNeBzqY2ht4t9  

PROGRAMAÇÃO

16/09 - Palestra de Abertura (19h)
(Auditório Central - UEMS/Dourados)

17/09 - Apresentação de trabalhos 
(Remoto - via plataforma Gmeet)

18/09 - Palestra de encerramento (19h)
(Remoto, via Canal @proafe no Youtube)

EVENTO GRATUITO & HÍBRIDO

1 - Políticas Educacionais, Inclusão, Acessibilidade e Interface. 
2 - Práticas Pedagógicas Inclusivas e Metodologias Diferenciadas.
3 - Formação de Profissionais na Perspectiva da Acessibilidade. 
4 - Saúde Mental e Bem-Estar, no Contexto da Inclusão. 
5 - A Pessoa com deficiência, transtornos globais e/ou Altas habilidades/superlotação no Ensino Superior.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail  [email protected]   ou pelo telefone/WhatsApp (67) 99121-7714.

Comunicação UEMS

