Aniversário
Campo Grande - MS

Funsat encerra a semana com 178 empresas anunciando vagas

Sete em cada dez vagas anunciadas pela Funsat (Fundação Social do Trabalho) não exigem experiência anterior para contratação. O cenário foi identif...

12/09/2025 05h36
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Sete em cada dez vagas anunciadas pela Funsat (Fundação Social do Trabalho) não exigem experiência anterior para contratação. O cenário foi identificado nesta sexta-feira (12), durante o atendimento na Agência de Empregos do órgão.

Ao todo, 178 empresas estão recrutando profissionais para 143 funções diferentes, muitas delas em “seleção aberta”, modelo em que o empregador oferece treinamento remunerado para novos colaboradores.

Entre os destaques estão vagas para ajudante de serralheiro (1), atendente barista (10), auxiliar de limpeza (27), operador de caixa (184), servente de obras (14) e vendedor de serviços (8).

No quadro geral, há oportunidades para açougueiro (17), ajudante de carga e descarga de mercadoria (30), auxiliar de cozinha (35), consultor de vendas (11), fiscal de prevenção de perdas (6), motorista de caminhão (22), soldador (3) e operador de telemarketing ativo (100).

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), há atendimento exclusivo no Guichê 1, no térreo da sede da Fundação. Nesta sexta, são ofertadas vagas para atendente de lojas (5), porteiro (2), auxiliar de limpeza (1), almoxarife (1) e agente de saneamento (1).

O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5800, ou no perfil oficial da Funsat no Instagram: @funsat.cg , onde as vagas são atualizadas diariamente.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Veja no endereço eletrônico da Prefeitura de Campo Grande o painel completo:

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra a fachada da Funsat.

