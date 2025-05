Projeto inclui engenheiros em órgãos das juntas comerciais

Órgãos vinculados ao governo estadual, as juntas comerciais cuidam do registro público de empresas (abertura, alteração e extinção). Também se responsabilizam pelo arquivamento de atos empresariais, como contratos sociais, estatutos e atas de assembleias.

A proposta é do deputado Pedro Aihara (PRD-MG). “Tal inclusão se justifica pela crescente complexidade das demandas empresariais e pela necessidade de um corpo técnico multidisciplinar para garantir eficiência, segurança jurídica e qualidade nos serviços prestados pelas juntas comerciais”, disse.

O Projeto de Lei 453/25, em análise na Câmara dos Deputados, inclui os engenheiros nas juntas comerciais. Pelo texto, esses profissionais farão parte do plenário (vogal) e da assessoria técnica, da mesma forma que bacharéis em direito, economistas, contadores e administradores, categorias que já atuam nesses órgãos.

