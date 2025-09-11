Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Câmara

Comissão aprova projeto que autoriza médico a notificar casos de câncer

Proposta continua em análise na Câmara dos Deputados

11/09/2025 20h57
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que autoriza o médico a notificar os casos de câncer, a fim de contribuir para a vigilância epidemiológica e para o planejamento das ações de saúde pública.

O texto aprovado é a versão da relatora, deputada Dra. Alessandra Haber (MDB-PA), para o Projeto de Lei 1083/23 , do Senado. O substitutivo altera o Estatuto da Pessoa com Câncer , assim como o original, que tornava obrigatória a notificação.

“Os registros dos casos de câncer são fundamentais para dimensionar a presença da doença na população, identificar fatores de risco, monitorar tendências e avaliar a efetividade das políticas públicas”, disse Dra. Alessandra Haber.

“O conhecimento da incidência de câncer, bem como dos tipos mais frequentes em uma área, são informações que permitem conhecer a magnitude da doença”, afirmou o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), autor do projeto original.

Próximos passos
O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Como foi alterado pela Câmara, retornará depois ao Senado.

Para virar lei, terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que prevê, em programa habitacional, apoio a ações sobre cuidados com animais
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova reforço no sigilo de dados de mulheres vítimas de violência doméstica
Renato Araujo/Câmara dos Deputados Comissão aprova mudanças no Fies para beneficiar estudantes de baixa renda
Nioaque, MS
Atualizado às 18h05
30°
Parcialmente nublado Máxima: 41° - Mínima: 22°
28°

Sensação

1.93 km/h

Vento

26%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 11 minutos Agricultor que perder safra poderá ter acesso facilitado a benefício
Há 12 minutos Ao vivo: acompanhe 3° dia de votação do julgamento de Bolsonaro no STF
Há 12 minutos Comissão aprova projeto que autoriza médico a notificar casos de câncer
Há 1 hora Comissão aprova projeto que prevê, em programa habitacional, apoio a ações sobre cuidados com animais
Há 1 hora CAS aprova 251 novas emendas ao Orçamento, no valor de R$ 220 milhões
Anúncio
Mais lidas
1
Há 1 dia Setembro Amarelo: psicóloga de Nioaque reforça importância da prevenção e da valorização da vida Segundo a psicóloga, o uso excessivo das telas pode intensificar quadros de ansiedade e depressão, o que exige ainda mais cuidado por parte das famílias e escolas.
2
Há 3 dias Nioaque ganha pista de velocross e comunidade celebra nova opção de lazer e esporte
3
Há 1 dia 2º Seminário de Saúde Mental reúne autoridades e comunidade em Nioaque
4
Há 5 dias Jamil Chade relata desumanização de imigrantes sob Trump em ‘distopia’
5
Há 5 dias Rio inaugura hemocentro para atender população do interior do estado
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados