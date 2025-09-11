Whats

Pantanal: 1ª Bienal do Livro de MS acontece em Campo Grande com apoio da ALEMS

Está marcada a primeira Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul – Bienal do Pantanal, que ocorrerá entre os dias 4 e 12 de outubro, no Centro de Conv...

11/09/2025 19h51
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Evento está programado para outubro no Centro de Convenções
Evento está programado para outubro no Centro de Convenções

Está marcada a primeira Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul – Bienal do Pantanal, que ocorrerá entre os dias 4 e 12 de outubro, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. Serão 9 dias com mais de 70 atividades gratuitas, divididas em 108 horas de programação. De segunda a sexta, a Bienal Pantanal funcionará entre 9h e 21h e no sábado e domingo das 10h às 22h.

O evento é uma realização do Instituto Ímole, Instituto Curumins, Ministério da Cultura e Governo Federal e conta com o apoio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) e da Câmara Federal, por meio de emendas estaduais e federais.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS
Palestra de Leandro Karnal está confirmada.
Foto: Assessoria Leandro Karnal

Atrações

Entre as principais atrações confirmadas para o evento inédito estão: o escritor, professor e historiador Leandro Karnal (dia 5/10); a primeira mulher negra eleita para a Academia Brasileira de Letras, romancista, roteirista e dramaturga Ana Maria Gonçalves (dia 8/10); e o violeiro Almir Sater, cantor campo-grandense que relembrará sucessos da carreira com show solo (dia 4/10).

Ao todo serão realizadas 23 conferências, pautadas em 19 diferentes temas, outras seis palestras, além de curso de escrita criativa, oficinas de quadrinhos, shows musicais e a Mostra Curta Bienal, com a exibição de oito filmes.

Concurso

A programação da Bienal também conta com programação destinada para alunos de escolas públicas sul-mato-grossenses do Ensino Fundamental e Médio, como contação de histórias com grupos artísticos, batalhas de rimas e uma mostra de cinema com filmes de coletivos e diretores de Mato Grosso do Sul, entre os dias 6 e 10 de outubro. A eles também está destinado o total de R$ 24 mil em prêmios para o concurso de escritores. Informações pelo: [email protected] .

O projeto tem patrocínio da Inpasa e está sendo viabilizado com recursos destinados por emendas dos deputados estaduais Pedro Kemp (PT), Zeca do PT (PT), Mara Caseiro (PSDB), Gleice Jane (PT) e Renato Câmara (MDB), além de deputados federais e recursos do Fundo Nacional de Cultura e Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac). Saiba mais em: www.bienalpantanal.com.br e pelo @bienalpantanal .

*Com informações Rodrigo Teixeira/Matula Comunicação

