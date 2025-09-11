Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Geral

Morre, em Brasília, Roseli Faria, referência em políticas públicas

Economista lutou pela implementação da política de cotas raciais

11/09/2025 18h46
Por: Redação
Fonte: Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Morreu nesta quinta-feira (11), em Brasília, aos 54 anos de idade, a economista, servidora pública e militante do PSOL Roseli Faria. Mulher negra, Roseli foi uma referência na formulação de políticas públicas e orçamentárias e no combate ao racismo. Ela enfrentava um câncer colorretal.

A economista foi pioneira nas comissões de heteroidentificação e lutou pela implementação da política de cotas raciais para ingresso nas universidades e carreiras públicas.

A Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (Anesp), entidade da qual Roseli fez parte, lamentou sua morte e destacou o trabalho dela no enfrentamento da PEC 32 , que trata da reforma administrativa, nos anos de 2020 e 2021. A Anesp destacou que a partida de Roseli é “devastadora”.

“Mulher negra, conquistou espaços decisórios e sempre atuou guiada pelo compromisso com os mais pobres, com as mulheres e com a população negra. Sua presença fará imensa falta nas lutas que ainda temos pela frente”, afirma a entidade.

Roseli também foi candidata a deputada federal em 2022, pelo PSOL-DF.

“Como mulher negra, abriu caminhos e seguirá inspirando outras mulheres a ocupar espaços de liderança. Roseli foi imensa em tudo o que fez, deixando uma trajetória de coragem, conquistas, amizades e respeito que permanecerá como legado”, disse o partido.

Outras entidades como o Centro Feminista de Estudos e Assessoria (CFmea) e o Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) também lamentaram a morte de Roseli.

“Reconhecida por sua coragem, generosidade e pela luta em defesa de um orçamento garantidor de direitos e da justiça social, tornou-se uma referência na causa do orçamento público sensível a gênero e raça”, destaca o Inesc, onde Roseli participou como integrante do Conselho Diretor da instituição.

O velório será na tarde desta quinta-feira (11), em Brasília, no Cemitério Campo da Esperança.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Matéria que fomenta prevenção ao câncer de colo de útero e de mama foi apresentada pelo deputado Lucas de Lima Projeto concede folga anual para realização de exames de prevenção do câncer em MS
Três propostas foram aprovadas durante a Ordem do Dia desta quinta-feira Ordem do Dia: Data e turno fixos para entrega de transportadoras são aprovadas
Deputado voltou a defender aprovação de requerimento que solicita ao Governo do Estado informações sobre os repasses às prefeituras João Henrique cobra transparência em repasses do Estado aos municípios
Nioaque, MS
Atualizado às 18h05
30°
Parcialmente nublado Máxima: 41° - Mínima: 22°
28°

Sensação

1.93 km/h

Vento

26%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 10 minutos Projeto concede folga anual para realização de exames de prevenção do câncer em MS
Há 10 minutos Morre, em Brasília, Roseli Faria, referência em políticas públicas
Há 10 minutos Comissão aprova reforço no sigilo de dados de mulheres vítimas de violência doméstica
Há 1 hora Ex-ministro diz que só soube de fraudes no INSS em 2023, após operação da PF
Há 1 hora Jovens avaliam que IA ajuda a reduzir o estresse no estudo
Anúncio
Mais lidas
1
Há 1 dia Setembro Amarelo: psicóloga de Nioaque reforça importância da prevenção e da valorização da vida Segundo a psicóloga, o uso excessivo das telas pode intensificar quadros de ansiedade e depressão, o que exige ainda mais cuidado por parte das famílias e escolas.
2
Há 2 dias Nioaque ganha pista de velocross e comunidade celebra nova opção de lazer e esporte
3
Há 7 dias CPMI: ex-presidente do INSS não acatou recomendações da CGU, diz depoente
4
Há 1 dia 2º Seminário de Saúde Mental reúne autoridades e comunidade em Nioaque
5
Há 5 dias Jamil Chade relata desumanização de imigrantes sob Trump em ‘distopia’
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados