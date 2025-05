PCMS participa de operação nacional de combate a crimes sexuais cibernéticos contra crianças e adolescentes

Nessa quarta-feira (14), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Polícia Federal, participa da Operação Proteção Integral II, que visa combater crimes cibernéticos que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes.

Estão sendo cumpridos, simultaneamente, 130 mandados de busca e apreensão e oito mandados de prisão preventiva em todas as unidades da federação, com foco na identificação e na prisão de abusadores sexuais de crianças e adolescentes. Participaram desse esforço conjunto 467 policiais federais e 156 policiais civis. Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Durante cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram realizadas 35 prisões em flagrante em todo o país.

No bairro Jardim Popular, em Campo Grande, um homem de 54 anos (vigilante) foi preso por policiais da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente – DEPCA por armazenar material de abuso sexual infantil (CSAM) em seus equipamentos eletrônicos. O suspeito é alvo de investigações do Núcleo de Inteligência da DEPCA há cerca de 1 ano, nas quais concluíram que ele participava de grupos de compartilhamento de CSAM com aquisição mediante pagamento de valores em dinheiro, durante três anos.

O homem, que atuou recentemente como motorista do Conselho Tutelar de Campo Grande, teve seus aparelhos celulares e computador apreendido, bem como foi preso em flagrante pela prática criminosa e encaminhado à Especializada para demais providências.

A operação busca integrar forças policiais federais e estaduais no combate a crimes de abuso sexual infantojuvenil, visando a identificação e responsabilização de pessoas que armazenam, compartilham, produzem ou vendem esse tipo de material. A ação também reforça o compromisso da Polícia na proteção da dignidade sexual de crianças e adolescentes.