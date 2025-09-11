Whats

Legislativo - MS

João Henrique cobra transparência em repasses do Estado aos municípios

Durante a sessão desta quinta-feira (11), o deputado João Henrique (PL) voltou a defender a aprovação de requerimento de sua autoria que solicita a...

11/09/2025 16h36
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Deputado voltou a defender aprovação de requerimento que solicita ao Governo do Estado informações sobre os repasses às prefeituras
Deputado voltou a defender aprovação de requerimento que solicita ao Governo do Estado informações sobre os repasses às prefeituras

Durante a sessão desta quinta-feira (11), o deputado João Henrique (PL) voltou a defender a aprovação de requerimento de sua autoria que solicita ao Governo do Estado informações sobre os repasses constitucionais às prefeituras. Segundo ele, a medida é essencial para compreender a real situação fiscal de Mato Grosso do Sul.

O parlamentar criticou possível orientação para que a base governista rejeite o pedido. “Temos alertado sobre atrasos nos repasses a fornecedores e prefeitos que apoiaram o governador Eduardo Riedel e talvez hoje se arrependam”, afirmou.

Na tribuna, João Henrique também questionou a queda nos repasses de ICMS a Campo Grande. “A Capital recebia 23% e o Executivo foi reduzindo esse percentual até não poder mais”, disse. O deputado Lidio Lopes (sem partido) reforçou a denúncia e destacou que hoje o índice está em 11%, o que representa perda de cerca de R$ 60 milhões por mês. “Não vemos outra alternativa a não ser resolver isso via judicial”, pontuou.

Outros parlamentares também demonstraram preocupação. Zé Teixeira (PL) afirmou que “grande parte dos municípios está quebrada”, enquanto Renato Câmara (MDB) ponderou que o período de junho a agosto é de menor arrecadação e que nem todas as cidades enfrentam dificuldades.

João Henrique ainda citou o prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro, que classificou a situação do município como crítica. “Com os dados em mãos, será possível entender como a dívida consolidada do Estado salta de dois para cinco bilhões em um quadrimestre”, reforçou.

Por fim, o deputado pediu apoio dos colegas para aprovar os requerimentos: “Não se trata de oposição, mas de transparência. Precisamos conhecer a realidade da situação fiscal do Estado”.

