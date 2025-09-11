Paulo Corrêa pede criação de unidade da PM contra tráfico e crime organizado na fronteira

Com o objetivo de fortalecer a segurança pública na região de fronteira com o Paraguai, o deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB) solicitou nesta quinta-feira (11) ao Governo do Estado a criação de uma força especializada da Polícia Militar para atuar no enfrentamento ao tráfico de drogas, crime organizado e delitos de maior complexidade no município de Amambai.

Atualmente, a 3ª Companhia Independente da Polícia Militar é responsável por uma extensa área que abrange Amambai, Aral Moreira, Caarapó, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas e Tacuru, e registra constantes apreensões de drogas e operações policiais de grande relevância na região, considerada estratégica por estar na linha de fronteira.

Para o 1º secretário da Assembleia Legislativa, a sobrecarga de responsabilidades compromete a eficiência das ações policiais e exige a criação de uma força especializada, com foco no combate direto ao crime organizado e ao tráfico de drogas.

“Amambai tem uma localização estratégica e, infelizmente, concentra muitas ocorrências relacionadas ao crime organizado. É dever do poder público agir de forma preventiva e com estrutura adequada para proteger as famílias e assegurar a tranquilidade da região”, destacou o parlamentar.

A proposta foi encaminhada ao governador Eduardo Riedel, ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, e ao comandante-geral da Polícia Militar, coronel Renato dos Anjos Garnes, a pedido da vereadora Lígia Borges.