Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
PM - MS

Polícia Militar em Três Lagoas realiza apreensão de adolescente por tráfico de drogas

Três Lagoas – MS, no dia 11 de setembro, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram a apreensão de um adolescente por tráf...

11/09/2025 15h31
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Três Lagoas – MS, no dia 11 de setembro, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram a apreensão de um adolescente por tráfico de drogas.

Nesta quinta-feira, por volta das 0h35, uma guarnição do GETAM do 2º BPM quando em patrulhamento na avenida Clodoaldo Garcia realizou a abordagem policial de um adolescente de 14 anos, em atitude de suspeição, onde durante busca pessoal vieram a localizar em sua posse 8 “papelotes” de crack (totalizando 2,05 gramas) e certa quantia em dinheiro, proveniente da venda do entorpecente, segundo afirmação do abordado.

Diante o fato após ser dada voz de apreensão o adolescente infrator foi apresentado na Delegacia de Polícia, juntamente com os entorpecentes.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

Acesse e curta nossas redes sociais:  Youtube e Instagram

Denuncie!  O cidadão pode colaborar com a Polícia Militar de Três Lagoas, em caso de EMERGÊNCIA ligue para o 190 (gratuito), 3919-9737ou3919-3738. 

Denúncias use o aplicativo WhatsApp 3919-9700. Não precisa se identificar!

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O local oferece aulas gratuitas de capoeira, jiu-jitsu e muay thai para jovens e crianças Deputado Hashioka conhece Projeto Jatobá e destaca importância do esporte
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar em Três Lagoas cumpre Mandado de Prisão
O local oferece aulas gratuitas de capoeira, jiu-jitsu e muay thai para jovens e crianças Na última terça-feira (9), o deputado Roberto Hashioka esteve no bairro Bosque da Esperanç
Nioaque, MS
Atualizado às 15h05
38°
Parcialmente nublado Máxima: 41° - Mínima: 22°
36°

Sensação

4.67 km/h

Vento

15%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 1 hora Dez estados registram aumento de casos de síndrome respiratória grave
Há 1 hora Polícia Militar em Três Lagoas realiza apreensão de adolescente por tráfico de drogas
Há 1 hora Aumento de casos de SRAG no Brasil decorrem do rinovírus e Sars-CoV-2
Há 2 horas Governo amplia mobilização de vacina contra HPV em jovens até dezembro
Há 2 horas Deputado Hashioka conhece Projeto Jatobá e destaca importância do esporte
Anúncio
Mais lidas
1
Há 1 dia Setembro Amarelo: psicóloga de Nioaque reforça importância da prevenção e da valorização da vida Segundo a psicóloga, o uso excessivo das telas pode intensificar quadros de ansiedade e depressão, o que exige ainda mais cuidado por parte das famílias e escolas.
2
Há 2 dias Nioaque ganha pista de velocross e comunidade celebra nova opção de lazer e esporte
3
Há 7 dias CPMI: ex-presidente do INSS não acatou recomendações da CGU, diz depoente
4
Há 7 dias Comissão aprova registro obrigatório de tratores e máquinas agrícolas em aplicativo do Ministério da Agricultura
5
Há 7 dias Governo autoriza nova nomeação de aprovados na primeira edição do CNU
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados