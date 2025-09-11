Polícia Militar em Três Lagoas realiza apreensão de adolescente por tráfico de drogas

Três Lagoas – MS, no dia 11 de setembro, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram a apreensão de um adolescente por tráfico de drogas.

Nesta quinta-feira, por volta das 0h35, uma guarnição do GETAM do 2º BPM quando em patrulhamento na avenida Clodoaldo Garcia realizou a abordagem policial de um adolescente de 14 anos, em atitude de suspeição, onde durante busca pessoal vieram a localizar em sua posse 8 “papelotes” de crack (totalizando 2,05 gramas) e certa quantia em dinheiro, proveniente da venda do entorpecente, segundo afirmação do abordado.

Diante o fato após ser dada voz de apreensão o adolescente infrator foi apresentado na Delegacia de Polícia, juntamente com os entorpecentes.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

