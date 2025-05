Polícia Civil identifica suspeitos de furtos ocorridos em Iguatemi e recupera objetos

Todos envolvidos foram conduzidos a Delegacia para prestar esclarecimentos sobre os fatos. Os adolescentes infratores, com idades de 14 e 15 anos, irão responder por fato análogo a Furto Qualificado pelo Concurso de Pessoas e Rompimento de Obstáculo. O autor L.H.A.M (18 anos) foi interrogado e indiciado pelos crimes de Furto Qualificado pelo Concurso de Pessoas, Rompimento de Obstáculo e Corrupção de Menores.

Após a identificação do primeiro adolescente infrator, esse informou a participação de mais duas pessoas que seriam seus primos, sendo outro adolescente e um maior de idade.

Diante das informações, a equipe iniciou diligências para apurar a autoria delitiva dos fatos. Através de denúncias de populares, os policiais civis foram informados sobre um adolescente que estaria acondicionando bebidas alcoólicas em grande quantidade na sua residência. Em diligências no local, parte dos objetos subtraídos foram encontrados acondicionados em vários cômodos da residência, bem como os carrinhos de mão utilizados para o transporte dos produtos estavam abandonados em um terreno baldio ao lado do local.

No primeiro furto, ocorrido em um canteiro de obras, foram subtraídos dois carrinhos de mão e um refletor. No segundo furto, ocorrido em um depósito de um supermercado, foram subtraídas várias caixas de bebidas alcoólicas e gêneros alimentícios.

