Zeca solicita estudo para tombamento do antigo prédio da prefeitura de Guia Lopes

Compromissado com as demandas do setor cultural de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Zeca do PT pediu ao governador Eduardo Riedel a elaboração de um estudo técnico para o tombamento, como patrimônio histórico, do prédio da antiga prefeitura de Guia Lopes da Laguna (MS).

Conforme a proposta, além do tombamento, os servidores da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul realizarão ainda a restauração do edifício.

“A reforma e o tombamento do antigo prédio da prefeitura de Guia Lopes atendem os anseios da população local, beneficiando a cultura e resgatando a história do município”, justificou Zeca.

Além de Riedel, a proposta foi encaminhada ao Secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Marcelo Ferreira Miranda, e também ao Diretor-Presidente da Fundação Cultura de Mato Grosso do Sul, Eduardo Mendes Pinto.