Polícia Militar em Três Lagoas cumpre Mandado de Prisão

Três Lagoas – MS, no dia 10 de setembro, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram o cumprimento de um mandado de prisão

Nesta quarta-feira, uma guarnição da Força Tática do 2º BPM de posse de informações da possível localização de um indivíduo de 46 anos, possuidor de um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara do Juiz das Garantias, Tribunal do Juri e Execução Penal, da Comarca de Três Lagoas, deslocou-se até a rua Crispim Coimbra, no Jardim das Paineiras, onde realizou a detenção do procurado.

Após ser dada voz de prisão o detido foi encaminhado até a Delegacia de Polícia, onde foi apresentado para cumprimento da determinação judicial.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

