Na última terça-feira (9), o deputado Roberto Hashioka esteve no bairro Bosque da Esperanç

11/09/2025 13h20
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

11/09/2025 13h20
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
O local oferece aulas gratuitas de capoeira, jiu-jitsu e muay thai para jovens e crianças
O local oferece aulas gratuitas de capoeira, jiu-jitsu e muay thai para jovens e crianças

Na última terça-feira (9), o deputado Roberto Hashioka esteve no bairro Bosque da Esperança em Campo Grande para conhecer o projeto Jatobá, que atende aproximadamente 300 famílias na Capital. O local oferece aulas gratuitas de capoeira, jiu-jitsu e muay thai para jovens e crianças, e as famílias também são assistidas com quites de verduras, varal solidário, cobertores.  Os bairros Taquaral,  Noroeste e Danúbio Azul e Homex também recebem atendimentos.

De acordo com Anderson Oliveira, que também é responsável pelo projeto “Educando Através do Esporte,” atualmente entre 50 a 80 famílias são atendidas naquela região. “Cada criança e jovem que passa por aqui encontra um espaço de aprendizado e acolhimento. A presença e o apoio do deputado Hashioka são fundamentais para que possamos continuar ampliando esse trabalho e alcançando mais famílias.” Anderson contou que alguns alunos do jiu-jitsu vão competir em novembro deste ano.

PARCERIA

“É uma alegria imensa receber o deputado aqui no nosso projeto. Ter seu apoio e  parceria fortalece ainda mais esse trabalho, porque mostra que não estamos sozinhos nessa caminhada. Cada incentivo, cada olhar de atenção, é fundamental para que possamos continuar acreditando e colhendo frutos”, agradeceu Dayane Farias, organizadora do trabalho social da entidade.

Para o parlamentar, é gratificante conhecer de perto o projeto e ver o impacto positivo que gera na vida de tantas pessoas. “Iniciativas como essa mostram que o esporte é uma grande ferramenta de transformação, pois afasta os jovens da rua, abre portas para o futuro e fortalece a cidadania. Quero reafirmar meu compromisso em apoiar ações que, assim como esta, oferecem esperança e novas oportunidades para tantas famílias”, finalizou.

