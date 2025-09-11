Whats

Aniversário
Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul premia escolas públicas com melhores resultados em alfabetização

Solenidade acontece nesta quinta-feira (11), às 14h, na UEMSPremiar para reconhecer e fomentar o desenvolvimento. Desde 2023 o Governo de Mato Gros...

11/09/2025 13h20
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Solenidade acontece nesta quinta-feira (11), às 14h, na UEMS

Premiar para reconhecer e fomentar o desenvolvimento. Desde 2023 o Governo de Mato Grosso do Sul reconhece e premia as escolas públicas que mais se destacam na alfabetização de seus estudantes com o Prêmio Escola Destaque, iniciativa anual que utiliza como referência os dados do Saems (Sistema de Avaliação da Educação Básica de Mato Grosso do Sul), com resultados mensurados pelo Idams (Índice de Desenvolvimento da Aprendizagem de Mato Grosso do Sul).

Somando R$ 80 mil em premiações às instituições contempladas, a avaliação considera o desempenho em alfabetização dos estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental.

Para receber o prêmio, a escola deve atender a critérios específicos: ter no mínimo 10 estudantes matriculados no 2º ano regular no momento da avaliação, garantir a participação de pelo menos 90% desses alunos e alcançar a melhor média geral no Idams.

Em 2025, 36 escolas públicas serão premiadas, em reconhecimento ao trabalho realizado por gestores, professores e estudantes na promoção da aprendizagem e no fortalecimento da alfabetização.

A solenidade de entrega do prêmio será realizada nesta quinta-feira (11), às 14h, na Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul). O evento contará com a presença de autoridades e representantes da comunidade educacional, incluindo secretários de Educação estadual e municipal, dirigentes da Undime, gestores, professores, pais e estudantes.

A premiação reforça o compromisso do Estado em valorizar o trabalho das escolas e incentivar o avanço da aprendizagem, com foco na alfabetização como base para o desenvolvimento educacional.

Jackeline Oliveira, Comunicação SED
Foto: Ricardo Agra/SED

