Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Câmara

Comissão aprova mudanças no Fies para beneficiar estudantes de baixa renda

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

11/09/2025 12h10
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Renato Araujo/Câmara dos Deputados
Renato Araujo/Câmara dos Deputados

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1917/24 , que dispensa do pagamento mínimo do saldo devedor os beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) que estão em fase de amortização e pertencem a famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

Conforme a proposta, a dispensa vai valer enquanto não for implementado o regime de cobrança vinculada à renda, previsto na Lei do Fies desde 2017.

Os parlamentares acolheram o parecer do relator , deputado Duda Ramos (MDB-RR), pela aprovação do texto. "Busca-se não sobrecarregar famílias de baixa renda com os valores mínimos de amortização que estão em vigor, considerando que o percentual vinculado à renda ainda não foi efetivado, embora previsto na Lei do Fies", disse o relator.

Capacidade de pagamento
O Fies possibilita o acesso de estudantes de baixa renda a instituições de ensino superior privadas. A amortização do saldo devedor começa após a conclusão do curso pelo estudante. Pela lei, o pagamento mensal deve ser variável de acordo com a renda.

Segundo o deputado Duarte Jr. (PSB-MA), autor do projeto, esse ponto ainda não foi regulamentado pelo comitê gestor do Fies (CG-Fies). "Pretende-se liberar os estudantes desse compromisso enquanto não for implantado o processo de cobrança, que permitirá aferir, com clareza, a efetiva capacidade de pagamento de cada um", disse Duarte Jr.

A proposta muda outros três pontos da Lei do Fies:

  • estende aos processos seletivos do Fies a reserva de vagas para autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas e para pessoas com deficiência;
  • assegura o financiamento integral dos encargos educacionais aos estudantes de famílias de baixa renda que não conseguem arcar com a parcela dos encargos não financiada (a chamada coparticipação); e
  • obriga o CG-Fies a publicar anualmente relatório de monitoramento do Fies, contendo informações como número de instituições de ensino participantes, execução financeira e número de contratos firmados em relação à oferta.

Próximos passos
O texto ainda será analisado, em caráter conclusivo, pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova pensão para mãe de refugiado congolês assassinado no Rio de Janeiro
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Deputada Luciene Cavalcante quer responsabilizar quem não cumpre piso de professor; ouça a entrevista
Valter Campanato/Agência Brasil CPMI do INSS ouve hoje ex-ministro da Previdência José Carlos Oliveira
Nioaque, MS
Atualizado às 11h05
37°
Tempo limpo Máxima: 41° - Mínima: 22°
35°

Sensação

2.23 km/h

Vento

14%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 39 minutos Polícia Militar em Três Lagoas cumpre Mandado de Prisão
Há 39 minutos Na última terça-feira (9), o deputado Roberto Hashioka esteve no bairro Bosque da Esperanç
Há 39 minutos Mato Grosso do Sul premia escolas públicas com melhores resultados em alfabetização
Há 2 horas Comissão aprova mudanças no Fies para beneficiar estudantes de baixa renda
Há 2 horas Voto de Cármen Lúcia pode formar maioria para condenar Bolsonaro
Anúncio
Mais lidas
1
Há 23 horas Setembro Amarelo: psicóloga de Nioaque reforça importância da prevenção e da valorização da vida Segundo a psicóloga, o uso excessivo das telas pode intensificar quadros de ansiedade e depressão, o que exige ainda mais cuidado por parte das famílias e escolas.
2
Há 2 dias Nioaque ganha pista de velocross e comunidade celebra nova opção de lazer e esporte
3
Há 7 dias CPMI: ex-presidente do INSS não acatou recomendações da CGU, diz depoente
4
Há 7 dias Comissão aprova registro obrigatório de tratores e máquinas agrícolas em aplicativo do Ministério da Agricultura
5
Há 7 dias Governo autoriza nova nomeação de aprovados na primeira edição do CNU
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados