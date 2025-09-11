Whats

Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende “Rei do Pó” em Bataguassu e apreende drogas, dinheiro e celular

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da equipe da 1ª Delegacia de Bataguassu, realizou nesta quarta-feira (10/09) uma importante a...

11/09/2025 11h08
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da equipe da 1ª Delegacia de Bataguassu, realizou nesta quarta-feira (10/09) uma importante ação contra o tráfico de drogas na cidade. O trabalho de investigação e vigilância resultou na prisão em flagrante de um indivíduo conhecido pelo apelido de “Rei do Pó”, que já era alvo de diversas denúncias anônimas por envolvimento com a traficância.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Durante a operação, os policiais civis constataram a prática criminosa ao flagrar usuários adquirindo entorpecentes na porta da residência do investigado. Na sequência, foi realizada busca domiciliar, onde foram encontradas porções de cocaína e crack já embaladas para venda, além de significativa quantia em dinheiro trocado e um aparelho celular que será periciado para aprofundar as investigações.

De acordo com o delegado Lúcio Marinho, a ação é resultado direto da atuação dedicada e estratégica da Polícia Civil, que mantém constante vigilância sobre pontos de tráfico, garantindo a segurança da comunidade bataguassuense. “O flagrante demonstra a eficiência do trabalho de inteligência e de campo desenvolvido pela instituição, reafirmando seu compromisso no combate à criminalidade”, comentou.

O preso foi autuado por tráfico de drogas e encontra-se à disposição da Justiça. A Polícia Civil ressalta que denúncias são fundamentais para o êxito das ações policiais e reforça que continuará trabalhando incansavelmente para desarticular a rede do tráfico e assegurar tranquilidade à sociedade.

