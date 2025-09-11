Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Câmara

Deputada Luciene Cavalcante quer responsabilizar quem não cumpre piso de professor; ouça a entrevista

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados ouviu na terça-feira (9) representantes de professores, do Ministério da Educação e do Ministério Pú...

11/09/2025 11h08
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Renato Araújo/Câmara dos Deputados

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados ouviu na terça-feira (9) representantes de professores, do Ministério da Educação e do Ministério Público Federal. O objetivo foi discutir a responsabilização de gestores municipais e estaduais que não cumprem o piso salarial dos professores.

O debate focou no piso nacional do magistério da educação básica, garantido pela Lei 11.738/08 . Atualmente, esse piso é de R$ 4.867,77 para jornada de 40 horas semanais.

A deputada Luciene Cavalcante (Psol-SP), autora do pedido da audiência, destacou que não há dados oficiais sobre quantas prefeituras ainda descumprem a lei, mas mencionou que existem mais de 700 denúncias em todo o país.

Para Luciene, o valor pago aos professores é muito baixo. Ela comparou o piso com salários de outras profissões de nível superior no Brasil, como médicos, advogados e jornalistas, e afirmou que os professores recebem menos da metade.

A deputada é autora do Projeto de Lei 961/23 , que considera improbidade administrativa o descumprimento do piso salarial, principalmente nas áreas de educação e saúde.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Renato Araujo/Câmara dos Deputados Comissão aprova mudanças no Fies para beneficiar estudantes de baixa renda
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova pensão para mãe de refugiado congolês assassinado no Rio de Janeiro
Valter Campanato/Agência Brasil CPMI do INSS ouve hoje ex-ministro da Previdência José Carlos Oliveira
Nioaque, MS
Atualizado às 11h05
37°
Tempo limpo Máxima: 41° - Mínima: 22°
35°

Sensação

2.23 km/h

Vento

14%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 38 minutos Polícia Militar em Três Lagoas cumpre Mandado de Prisão
Há 38 minutos Na última terça-feira (9), o deputado Roberto Hashioka esteve no bairro Bosque da Esperanç
Há 38 minutos Mato Grosso do Sul premia escolas públicas com melhores resultados em alfabetização
Há 2 horas Comissão aprova mudanças no Fies para beneficiar estudantes de baixa renda
Há 2 horas Voto de Cármen Lúcia pode formar maioria para condenar Bolsonaro
Anúncio
Mais lidas
1
Há 23 horas Setembro Amarelo: psicóloga de Nioaque reforça importância da prevenção e da valorização da vida Segundo a psicóloga, o uso excessivo das telas pode intensificar quadros de ansiedade e depressão, o que exige ainda mais cuidado por parte das famílias e escolas.
2
Há 2 dias Nioaque ganha pista de velocross e comunidade celebra nova opção de lazer e esporte
3
Há 7 dias CPMI: ex-presidente do INSS não acatou recomendações da CGU, diz depoente
4
Há 7 dias Comissão aprova registro obrigatório de tratores e máquinas agrícolas em aplicativo do Ministério da Agricultura
5
Há 7 dias Governo autoriza nova nomeação de aprovados na primeira edição do CNU
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados