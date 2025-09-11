Polícia Civil prende autor de descumprimento de medida protetiva de urgência em Dourados

Na manhã desta quarta-feira (9), a Delegacia de Atendimento à Mulher de Dourados prendeu M.D.C. (34), em razão de mandando de prisão preventiva expedido pela 3ª Vara Criminal.

Conforme registro de ocorrência, o autor dos fatos estava proibido de se aproximar de sua ex-companheira, haja vista o descumprimento de medida protetiva de urgência. No entanto, mesmo após as proibições impostas, M.D.C. descumpriu a medida protetiva em duas oportunidades, uma no dia 19/08/2025 e outra no dia 1º/09.

Em um dos descumprimentos, o indivíduo proferiu ameaças em posse de uma faca grande de cozinha.

Em razão dos fatos, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva. Após deferimento do pleito, esta equipe de investigação deu cumprimento à ordem de prisão expedida.