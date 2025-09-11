Whats

Polícia Civil - MS

Polícia Civil identifica adolescentes envolvidos em tentativa de homicídio em Sidrolândia

A Delegacia de Sidrolândia elucidou, em menos de 24 horas, a tentativa de homicídio ocorrida na noite de 8 de setembro, que teve como vítima um hom...

11/09/2025 10h02
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Delegacia de Sidrolândia elucidou, em menos de 24 horas, a tentativa de homicídio ocorrida na noite de 8 de setembro, que teve como vítima um homem de 63 anos, atingido por diversos golpes de faca enquanto estava dentro de seu veículo.

A equipe foi acionada pelo hospital local após a entrada da vítima, que apresentava ferimentos graves compatíveis com perfurações por arma branca. Devido à gravidade dos ferimentos, o homem foi transferido em vaga zero para a Santa Casa de Campo Grande.

Durante as diligências iniciais, a vítima foi identificada, sendo constatado que contra ela havia um registro de boletim de ocorrência por estupro de vulnerável, no qual figurava como suspeito. A partir dessa informação, a equipe iniciou uma investigação para apurar o histórico da vítima e seus últimos contatos.

A análise do aparelho celular da vítima revelou diversas ligações efetuadas por um mesmo número momentos antes do crime. O número foi identificado como pertencente à neta da vítima, menor de idade, a mesma que o havia denunciado por estupro de vulnerável anteriormente.

Conduzida à Delegacia para prestar esclarecimentos, a adolescente confessou que, após relatar os abusos que sofria por parte do avô ao seu namorado, também menor de idade, este decidiu planejar uma emboscada para a vítima. Segundo o relato, ela foi orientada a atrair o avô para um local ermo, sob o pretexto de uma conversa, e, ao chegar ao local com o carro e o vidro aberto, foi surpreendido pelo adolescente, que passou a desferir golpes de faca contra ele.

A jovem relatou ainda que os abusos vinham ocorrendo mediante troca de favores financeiros e que, ao tentar encerrar o contato, passou a ser ameaçada pelo avô.

O menor infrator, namorado da adolescente, também foi ouvido e confirmou os fatos, alegando que a motivação do crime foi a revolta pelos abusos sofridos por sua companheira.

A Polícia Civil prossegue com a investigação para apurar todos os elementos do caso e as circunstâncias do crime. Os adolescentes foram identificados e os procedimentos legais estão sendo adotados conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

