Polícia Civil ministra instrução jurídica à Guarda Municipal de Campo Grande

A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira – DEFRON, ministrou instrução sobre o tema “Adequação do Jurídico à Realidade Policial” à Guarda Municipal de Campo Grande.

Durante a instrução, foram repassados conhecimentos específicos relacionados à atividade policial, sobretudo os estudos científicos e conhecimentos técnicos capazes de apresentar importantes informações visando atuação policial frente a situações de crises, como confrontos armados, ataques com faca e outras situações que exigem atuação precisa e técnica dos policiais.

Com os conhecimentos jurídicos e técnicos repassados, os guardas municipais que participaram da instrução poderão atuar de forma a trazer consigo os subsídios necessários para reação, de forma técnica, a eventuais agressões físicas.

O compartilhamento de informações entre instituições policiais se torna imprescindível à melhor prestação do serviço público, motivo por que a DEFRON se coloca à disposição para esta atividade em relação a outros grupos policiais interessados.