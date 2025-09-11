Whats

Legislativo - MS

Parlamentares apreciarão seis propostas nesta quinta-feira

Na manhã desta quinta-feira (11), durante a sessão ordinária na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), os deputados devem votar seis...

11/09/2025 08h55
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Projetos serão analisados e votados durante sessão plenária, que tem início às 9h com transmissão ao vivo
Projetos serão analisados e votados durante sessão plenária, que tem início às 9h com transmissão ao vivo

Na manhã desta quinta-feira (11), durante a sessão ordinária na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), os deputados devem votar seis projetos previstos na Ordem do Dia . A sessão tem início às 9h e é aberta à participação de toda sociedade.

De autoria do deputado Roberto Hashioka (União), será votada redação final do Projeto de Lei 72/2024   que torna obrigatória, para o recebimento de recursos públicos estaduais, a apresentação de certidões de antecedentes criminais dos integrantes da diretoria e dos empregados das instituições sem fins lucrativos que desenvolvam atividades com crianças e adolescentes.

Em primeira discussão serão apreciados dois projetos de lei. O Projeto de Lei 183/2025 , do deputado Renato Câmara (MDB), institui o “Dia Estadual do Varejista” no Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras providências. E o Projeto de Lei 194/2025, do Poder Executivo, dispõe sobre normas gerais de processo administrativo e de procedimentos em matéria processual, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Em segunda discussão os deputados analisarão o Projeto de Lei 79/2025 , de autoria do deputado Paulo Duarte (PSB), que altera a ementa, a redação e acrescenta dispositivos na Lei nº 3.903, de 19 de maio de 2010, que obriga o fornecedor de bens e serviços e empresa transportadora que realizam entregas no Estado de Mato Grosso do Sul, a fixar data e turno para a entrega dos produtos e/ou realização dos serviços aos consumidores. A data e o turno para a realização dos serviços ou entrega dos produtos aos consumidores deverá ser fixada pelos fornecedores de bens e serviços e transportadoras que tem atividade no Estado. No ato da contratação, deverá ser estipulada pelos fornecedores de bens e serviços as datas e os turnos respeitando os turnos matutinos, vespertino e noturno, que compreendem os períodos das 7h ao meio dia; meio dia às 18h; e 18h as 23h, assim o consumidor poderá escolher pelo que preferir.

Além dessas proposições, os parlamentares devem votar em discussão única dois projetos de resolução relativos à concessão de Título de Cidadão Sul-mato-grossense: Projetos de Resolução 16/2025, de autoria do deputado Paulo Corrêa (PSDB) e 34/2025, do deputado Gerson Claro (PP).

Serviço

As sessões plenárias podem ser acompanhadas presencialmente ou pela transmissão ao vivo dos canais oficiais de comunicação da Casa de Leis:  TV ALEMS canal 7.2 no sinal aberto e canal 9 da Claro NET TV, ou ainda no link  TV ALEMS ; Rádio ALEMS FM 105.5, sinal aberto, ou no link  Rádio ALEMS Facebook  e  Youtube .

