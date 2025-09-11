Sanesul investe R$ 6,3 milhões para ampliar e modernizar o abastecimento de água em Itaquiraí

A Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) anunciou um investimento de R$ 6,36 milhões na ampliação do sistema de abastecimento de água de Itaquiraí, importante cidade do ponto de vista socioeconômico do Estado.

Localizado no sul de Mato Grosso do Sul, o município tem papel estratégico da região, com economia voltada à agricultura, pecuária e ao comércio local.

A ampliação do sistema de abastecimento de água, atende a essa importância, garantindo infraestrutura capaz de acompanhar o crescimento da cidade, melhorar a qualidade de vida da população e sustentar o desenvolvimento regional.

Pelo contrato, a empresa terá prazo de até 15 meses para conclusão da obra, que totaliza um investimento de R$ 6.360.000,00, após a emissão da ordem de serviço, no último dia 8 de setembro.

O projeto será custeado com recursos próprios da Sanesul por meio de financiamento do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

De acordo com a Sanesul, a obra tem como objetivo fortalecer a infraestrutura de abastecimento do município, garantindo maior segurança hídrica para os moradores locais.

Embora o sistema de água já esteja universalizado nos 68 municípios atendidos pela empresa, investimentos contínuos em manutenção e ampliação são fundamentais para prevenir impactos em períodos de estiagem, comuns em Mato Grosso do Sul.

O diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio, destaca que o projeto reafirma o compromisso em oferecer qualidade de vida à população não apenas de Itaquiraí, mas dos 68 municípios onde a empresa detém a concessão dos serviços públicos.

“Nosso trabalho vai além da universalização. Estamos sempre atentos às necessidades locais, investindo em melhorias e na ampliação da capacidade de abastecimento para garantir que os sul-mato-grossenses tenham segurança hídrica, especialmente em momentos de seca”, afirma o dirigente, acrescentando que essa é a determinação do governo municipalista liderado pelo governador Eduardo Riedel.

A obra, portanto, marca mais um passo da Sanesul na modernização e expansão dos sistemas de abastecimento em Mato Grosso do Sul, reforçando o papel estratégico do governo do Estado e da empresa na promoção de saúde pública, bem-estar social e desenvolvimento regional.

Comunicação Sanesul