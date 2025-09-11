On Track Summit MS 2025: evento conecta música, turismo, tecnologia e sustentabilidade em MS

O BioParque Pantanal, em Campo Grande (MS), recebeu ontem (9) e hoje (10) o On Track Summit MS 2025. Evento carbono neutro, o On Track reuniu mais de 20 especialistas nacionais, oito painéis, diversas palestras e discussões sobre o presente e o futuro da música em um cenário marcado por inovação digital, novas formas de consumo e responsabilidade ambiental.

A Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul foi o principal apoiador do On Track Summit 2025, que consolida o Estado como referência em eventos culturais e criativos. Um dos objetivos é impulsionar o turismo cultural e de experiência, fortalecer a cadeia produtiva da música e da economia criativa no MS, além de fomentar o desenvolvimento regional por meio da circulação de turistas, profissionais e investimentos.

A realização do On Track Summit 2025 no Bioparque Pantanal, maior aquário de água doce do mundo, contribui diretamente para a valorização do destino turístico e para o posicionamento de Campo Grande no circuito de grandes eventos. A iniciativa também estimula a permanência de talentos locais e o fortalecimento de políticas públicas voltadas à cultura e ao turismo.

Homenagem a Paulo Simões

Outro momento especial foi a homenagem ao compositor Paulo Simões. A Fundação de Turismo preparou um videoclipe da múscia Trem do Pantanal para celebrar os 50 anos da canção “Trem do Pantanal”, um hino cultural de Mato Grosso do Sul e do Brasil. A música, imortalizada como trilha da identidade regional, simboliza o encontro entre tradição e modernidade que o evento propõe.

“Estamos muito felizes em prestar essa singela homenagem ao Paulinho Simões, ao Geraldo Roca (in memorian) e, através deles, a todos os grandes artistas de Mato Grosso do Sul. Esta música faz as pessoas se conectarem ao nosso estado por meio da letra, elas reconhecem o Pantanal. Hoje poder mostrar isso e relembrar um pouco a história dessa música e isso é muito gratificante. Estamos muito felizes em poder fazer parte disso e o Paulinho merece muito essa homenagem” enaltece Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS.

Música como identidade e turismo sustentável

O summit também foi palco do pré-lançamento do projeto “Sons do Pantanal”, desenvolvido pela Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul. A iniciativa busca valorizar a música regional como vetor de identidade cultural e de fortalecimento do turismo sustentável, conectando a produção artística ao potencial econômico do estado.

O diretor-presidente conta que o lançamento do projeto “Sons do Pantanal” acontecerá em Nova York no mês de outubro. “Só posso dizer que será uma ação inédita que trará a fusão dos sons da natureza e a produção musical em um estilo internacional”, diz Wendling.

Segundo dados do Ministério do Turismo, a economia criativa representa cerca de 3% do PIB nacional, e o turismo cultural responde por uma das fatias que mais crescem no setor, especialmente em destinos que valorizam patrimônio imaterial, como música e gastronomia. Nesse contexto, Mato Grosso do Sul se posiciona como polo emergente.

Mercado da música em expansão

De acordo com a IFPI (International Federation of the Phonographic Industry), a indústria fonográfica global cresceu 10,2% em 2023, alcançando uma receita superior a US$ 28 bilhões, puxada pelo streaming, que já representa mais de 65% do faturamento mundial. No Brasil, segundo a Pro-Música Brasil, o setor cresceu 13,4% em 2023, com destaque para a internacionalização de artistas e a adoção de ferramentas digitais como inteligência artificial para produção e distribuição.

O On Track Summit MS 2025 surge justamente nesse ponto de inflexão: onde tecnologia redefine a música, novos modelos de negócio surgem e práticas sustentáveis tornam-se exigência de público e mercado.

Entre os destaques da programação, o painel “Volume Alto, Voz Ativa: Mulheres na Indústria da Música” trouxe executivas e líderes como Kamilla Fialho, Dani Pepper, Marina Mattoso e Thaís Saccomani para discutir os desafios e avanços da representatividade feminina no setor.

Estudos recentes da ONU Mulheres revelam que menos de 30% das posições de liderança criativa no mundo da música são ocupadas por mulheres, e a presença em line-ups de festivais internacionais gira em torno de apenas 20%. Ao dar visibilidade a essas vozes, o evento coloca o tema no centro da discussão e promove a equidade como eixo estruturante da indústria cultural.

Compromisso ambiental: evento carbono neutro

O On Track Summit MS 2025 foi realizado em formato carbono neutro, adotando práticas de mensuração e compensação das emissões de gases de efeito estufa. A iniciativa se conecta às metas globais de sustentabilidade da Agenda 2030 da ONU e reforça a responsabilidade socioambiental como critério de relevância para eventos culturais contemporâneos.

De acordo com relatório da PwC, a economia global de mídia e entretenimento deve movimentar US$ 3 trilhões até 2027, e os eventos que integram cultura, inovação e sustentabilidade têm maior capacidade de atrair patrocínios, turistas e investimentos de longo prazo.

Campo Grande como hub criativo

Ao sediar o On Track Summit MS 2025, Campo Grande se projeta como hub de inovação cultural e criativa no Brasil Central, conectando artistas, produtores, investidores e público em torno de uma agenda estratégica que vai além do entretenimento: trata-se de reposicionar a música como motor de desenvolvimento econômico e social.

“O On Track Summit é mais do que um evento, é uma plataforma de transformação. Queremos projetar o Mato Grosso do Sul como referência nacional em inovação cultural, turismo sustentável e diversidade no setor da música”, afirma a organização.

Combinando discussão qualificada, práticas sustentáveis e valorização da identidade regional, o On Track Summit MS 2025 consolida-se como um dos principais encontros culturais do calendário brasileiro.

A programação completa e demais informações estão no site www.ontracksummit.com.br

Débora Bordin, comunicação FundturMS

*com informações da assessoria do evento

Foto: Skilo filmes