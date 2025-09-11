Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Mato Grosso do Sul

Sejusp entrega veículos para reforçar segurança em aldeias indígenas de Miranda

Aldeias do Complexo Cachoeirinha e Passarinho foram contempladas com os veículosA Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Gross...

11/09/2025 06h46
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Aldeias do Complexo Cachoeirinha e Passarinho foram contempladas com os veículos

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp), por meio da Coordenadoria de Polícia Comunitária, realizou na terça-feira (9) a entrega de dois veículos destinados ao fortalecimento da segurança em comunidades indígenas de Miranda.

Em parceria com a prefeitura municipal, um automóvel foi entregue ao Conselho Comunitário de Segurança das Aldeias Indígenas do Complexo Cachoeirinha e outro ao Conselho Comunitário de Segurança da Aldeia Indígena Passarinho. As entregas foram acompanhadas pelo prefeito municipal, Fábio Santos Florença.

O coordenador estadual de Polícia Comunitária, Carlos de Santana Carneiro, destacou que a iniciativa amplia a capacidade de ação das comunidades, ao mesmo tempo em que fortalece a integração com as forças policiais.

“A entrega desses veículos representa mais do que um reforço na frota. É um reconhecimento da importância dos conselhos indígenas como protagonistas na construção de soluções de segurança, garantindo que as ações sejam pensadas junto com a comunidade e para a comunidade”, afirmou.

Desde a criação dos Conselhos Comunitários de Segurança Indígena (CCSInds), a Sejusp já implantou 15 unidades e destinou 19 veículos para o trabalho integrado entre lideranças locais, polícias e demais instituições. Essa combinação, conselhos ativos e frota exclusiva, é pioneira no Brasil e tem fortalecido o protagonismo indígena na construção de estratégias de proteção e convivência pacífica.

“Com as novas unidades, a Sejusp reforça o compromisso de ampliar a segurança nas comunidades indígenas de Mato Grosso do Sul e de estreitar, cada vez mais, a relação de confiança e cooperação entre as forças de segurança e os povos originários”, finaliza o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Comunicação Sejusp

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação/PM - MS Comando de Policiamento de Área – 6 divulga pesquisa da Genial/Quaest que aponta Polícia Militar entre as instituições mais confiáveis do Brasil
O deputado reforçou que a descentralização dos serviços da Polícia Científica amplia a eficiência do atendimento e beneficia não apenas Sidrolândia, mas também os municípios vizinhos que dependem desse suporte. Deputado pede reforço de peritos para atender Sidrolândia
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar Rodoviária recupera carreta roubada em outro estado e motorista é libertado após cárcere privado
Nioaque, MS
Atualizado às 05h05
23°
Tempo limpo Máxima: 41° - Mínima: 22°
22°

Sensação

1.1 km/h

Vento

31%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 59 minutos On Track Summit MS 2025: evento conecta música, turismo, tecnologia e sustentabilidade em MS
Há 59 minutos Sejusp entrega veículos para reforçar segurança em aldeias indígenas de Miranda
Há 59 minutos MS apresenta modelo inovador de auditoria e qualificação da informação hospitalar no SUS
Há 9 horas Fux absolve Bolsonaro e condena Braga Netto e Cid pela trama golpista
Há 9 horas Advogado de Bolsonaro diz que Fux acolheu tese da defesa
Anúncio
Mais lidas
1
Há 17 horas Setembro Amarelo: psicóloga de Nioaque reforça importância da prevenção e da valorização da vida Segundo a psicóloga, o uso excessivo das telas pode intensificar quadros de ansiedade e depressão, o que exige ainda mais cuidado por parte das famílias e escolas.
2
Há 2 dias Nioaque ganha pista de velocross e comunidade celebra nova opção de lazer e esporte
3
Há 6 dias CPMI: ex-presidente do INSS não acatou recomendações da CGU, diz depoente
4
Há 7 dias Comissão aprova registro obrigatório de tratores e máquinas agrícolas em aplicativo do Ministério da Agricultura
5
Há 7 dias Governo autoriza nova nomeação de aprovados na primeira edição do CNU
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados