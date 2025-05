Polícia Militar em Três Lagoas realiza a prisão de autor de receptação

Três Lagoas – MS, no dia 13 de maio, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram a prisão de um autor de receptação.

Nesta terça, por volta das 7h10, uma guarnição de radiopatrulha do 2º BPM foi acionada via COPOM para atender a uma ocorrência de furto no endereço rua João Carrato, no bairro Lapa, onde após diligências vieram a localizar parte dos bens furtados em uma residência apontada como ponto de venda de entorpecentes.

Durante entrevista o morador de 44 anos, declarou aos militares ter adquirido os materiais furtados de um usuário de drogas, sendo apreendido juntamente com outros bens sem comprovação de origem, que foram apresentados na Delegacia de Polícia para as providências legais cabíveis, juntamente com o receptador.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

Foto: Divulgação/PM - MS

