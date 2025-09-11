Whats

Links

Aniversário
Mato Grosso do Sul

MS apresenta modelo inovador de auditoria e qualificação da informação hospitalar no SUS

Projetos reforçam integração entre controle, transparência e melhoria da assistência, com caráter estratégico e aplicabilidade no contexto do SUS. ...

11/09/2025 06h46
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Projetos reforçam integração entre controle, transparência e melhoria da assistência, com caráter estratégico e aplicabilidade no contexto do SUS. 

Durante o I Seminário Internacional de Pesquisa para a Formação e Qualificação do SNA/SUS (Sistema Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde), realizado em Natal (RN), MS apresentou um conjunto de experiências que reposicionam a auditoria interna e a gestão da informação hospitalar como ferramentas estratégicas para o fortalecimento do SUS. 

As iniciativas foram desenvolvidas por servidores da SES (Secretaria de Estado de Saúde) e apresentadas no evento de porte internacional realizado na última semana de agosto. Elas fazem parte de um esforço institucional para qualificar práticas, consolidar metodologias e ampliar o impacto da auditoria e da informação hospitalar na gestão pública. Os projetos estão alinhados ao Projeto de Pesquisa do SNA/SUS, o que reforça seu caráter estratégico e sua aplicabilidade no contexto do SUS. 

No evento, a auditora Andréa Panhoti Ribeiro compartilhou a construção de um Manual de Práticas Profissionais, que padroniza fluxos, condutas e instrumentos de trabalho. A proposta fortalece a atuação técnica da auditoria e promove maior eficiência nos processos internos. 

A enfermeira Priscila Kelly da Silva Neto apresentou a sistematização de diretrizes éticas específicas para auditores do SUS, com foco na escuta qualificada e na conduta profissional. A iniciativa reforça o papel da auditoria como espaço de orientação e não apenas de fiscalização. 

Avanços

A auditora Patrícia Silva Marques apresentou a estratégia para sistematização dos critérios de análise de risco e programação das demandas de auditoria, que resultou na criação do Comitê de Auditoria Interna. A medida ampliou o controle sobre riscos relevantes na gestão do SUS, o fortalecimento da atuação multiprofissional na Auditoria Interna, e a valorização de instrumentos de planejamento estratégico, como matrizes e indicadores.

Já o auditor Danilo Garcia Ruiz apresentou a proposta de implementação de metodologia de controle da produção hospitalar baseada em riscos e amostragem. A aplicação reduziu em cerca de 70% a 80% o volume de documentos analisados, sem comprometer a qualidade da avaliação, liberando tempo dos auditores para outras atividades estratégicas. 

Rede hospitalar

Na área da informação hospitalar, a enfermeira Adaiele Lúcia Nogueira Vieira da Silva apresentou uma intervenção formativa voltada à qualificação dos profissionais que alimentam o SIH (Sistema de Informação Hospitalar) do SUS. A ação resultou na diminuição das rejeições de AIHs (Autorização de Internação Hospitalar) e maior apropriação dos dados pelos trabalhadores da saúde, fortalecendo o uso da informação como ferramenta de gestão. 

A auditora Tenile Carvalho Coelho compartilhou a construção de um instrumento de monitoramento da assistência materno-infantil, com 85 itens avaliativos. O questionário contempla aspectos como a presença de acompanhantes e práticas de humanização, e será utilizado para auditorias clínicas e atualização de protocolos estaduais. 

“As experiências desenvolvidas e apresentadas pelos nossos servidores sul-mato-grossenses mostram que é possível integrar auditoria e informação hospitalar à gestão pública de forma estratégica, com impacto direto na qualificação das políticas de saúde e na tomada de decisão”, afirmou o secretário estadual de Saúde, Maurício Simões Corrêa.

Danúbia Burema, Comunicação SES
Fotos: Divulgação 

