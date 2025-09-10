Whats

PM - MS

Comando de Policiamento de Área – 6 divulga pesquisa da Genial/Quaest que aponta Polícia Militar entre as instituições mais confiáveis do Brasil

Coxim (MS) – O Comando de Policiamento de Área – 6 divulgou a pesquisa desta segunda-feira (08) os resultados de uma pesquisa realizada pela Genial...

10/09/2025 22h06
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Coxim (MS) – O Comando de Policiamento de Área – 6 divulgou a pesquisa desta segunda-feira (08) os resultados de uma pesquisa realizada pela Genial/Quaest, que avaliou o nível de confiança da população brasileira em 13 instituições.

O levantamento destacou o papel essencial da Polícia Militar, que aparece entre as mais confiáveis do país.

De acordo com a pesquisa, a Igreja Católica lidera o ranking com 73% de confiança, seguida pela Polícia Militar, com 71%, superando inclusive as Forças Armadas, que registraram 70%. Já instituições como partidos políticos (36%) e redes sociais (41%) estão entre as menos confiáveis.

No Mato Grosso do Sul, a Polícia Militar tem reforçado diariamente essa confiança com ações voltadas à proteção da sociedade. Entre elas, destacam-se operações, policiamento ostensivo e preventivo, patrulhamento rural, rondas escolares, blitz educativas e de fiscalização de trânsito, além do enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado. Tais iniciativas garantem mais segurança, aproximam a PM da comunidade e reafirmam seu compromisso de proteger e servir com eficiência e humanidade.

O Comandante de Policiamento de Área – 6, Coronel Santos Melo, comentou o resultado da pesquisa, “Neste ano em que a PMMS comemora 190 anos de existência, não me surpreendeu o resultado da pesquisa em apontar as instituições Polícia Militar como a segunda instituição mais confiável. Esse reconhecimento é fruto do esforço diário dos nossos policiais militares, que estão nas ruas dia e noite, garantindo tranquilidade para as famílias sul-mato-grossenses. Cada operação, cada patrulhamento e cada abordagem são reflexo do compromisso da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul em proteger vidas e manter a ordem pública”, afirmou o Coronel.

Metodologia

A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 17 de agosto, com 12.150 entrevistas em todo o Brasil. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

O resultado reforça a importância da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, instituição que está presente diariamente nas ruas, garantindo segurança, ordem e bem-estar à população.

Fonte: Genial/Quaest

Assessoria de Comunicação Social do CPA-6

