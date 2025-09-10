Deputado pede reforço de peritos para atender Sidrolândia

Nesta quarta-feira (10/09), o deputado estadual Renato Câmara (MDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa, apresentou indicação ao Governo do Estado solicitando a disponibilização de dois peritos da Polícia Científica para atender Sidrolândia. O pedido também foi encaminhado ao secretário de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, e ao coordenador-geral de Perícias, José de Anchiêta Souza Silva.

A demanda foi levada ao parlamentar pelo vereador Adavilton Brandão e decorre da sobrecarga nos atendimentos periciais. Atualmente, moradores do município precisam aguardar deslocamentos de equipes de outras cidades em casos de acidentes, crimes e situações que exigem investigação técnica.

Segundo Renato, a presença permanente de peritos é fundamental. “Sidrolândia é um município polo, atende localidades vizinhas e precisa de autonomia na realização dos trabalhos periciais. Essa medida garante agilidade, reduz custos operacionais e fortalece a segurança pública em toda a região”, afirmou.

O deputado reforçou que a descentralização dos serviços da Polícia Científica amplia a eficiência do atendimento e beneficia não apenas Sidrolândia, mas também os municípios vizinhos que dependem desse suporte.

Renato Câmara é reconhecido como o deputado que mais trabalha pela pessoa idosa, pela avicultura, pela suinocultura, pelo leite, pela regularização fundiária, pelo meio ambiente, pelos recursos hídricos, pelos rios e pelos agentes comunitários de saúde.