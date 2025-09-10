Whats

Aniversário
PM - MS

Polícia Militar Rodoviária recupera carreta roubada em outro estado e motorista é libertado após cárcere privado

Campo Grande/MS – A equipe da Base Operacional de Maracaju, do BPMRv, prendeu na noite desta terça-feira (09/09), um homem que levava uma carreta r...

10/09/2025 19h58
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Campo Grande/MS – A equipe da Base Operacional de Maracaju, do BPMRv, prendeu na noite desta terça-feira (09/09), um homem que levava uma carreta roubada para o Paraguai, sendo a vítima de cárcere privado libertada em seguida.

Os policiais militares rodoviários, por volta das 23 h, realizavam policiamento na MS-162, em fiscalização de trânsito e combate a crimes transfronteiriços, quando abordaram um homem de 29 anos, conduzindo o veículo Scania/G380, de cor preta, seguindo sentido Ponta Porã/MS.

O homem alegou inicialmente que teria sido contratado em Uberlândia/MG, para levar o veículo até a referida cidade, fronteira com o Paraguai. Ao ser perguntado sobre o proprietário do veículo o autor disse que o mesmo teria passado mal e por isso pegou o veículo. Durante revista ao veículo os policiais militares encontraram um celular com o nome do proprietário do caminhão.

Após checar as informações coletadas na abordagem, junto à agência de inteligência do BPMRv (Batalhão de Polícia Militar Rodoviária), foi observado que o relato do condutor não era verdadeiro, sendo em seguida realizado contato com a Polícia Militar de Minas Gerais, verificado que o proprietário do caminhão, residente no Rio Grande do Sul, estava sendo vítima de cárcere privado em Uberlândia.

Após as informações coletadas na abordagem pela equipe do BPMRv, os contatos com a Polícia Militar de Minas Gerais, e diligências que foram realizadas, o proprietário do veículo, vítima de cárcere privado, foi libertado na manhã de hoje.

A equipe de policiais militares do BPMRv receberam da mãe da vítima um áudio confirmando a libertação e agradecendo a rápida ação das forças policiais.

O autor que estava conduzindo o veículo em direção ao Paraguai foi preso em flagrante, o veículo foi recuperado para ser restituído à vítima, sendo conduzidos à delegacia.

Para denúncias e informações, ligue 198 e fale com a PMR.

Assessoria de Comunicação Social do BPMRv

