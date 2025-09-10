Whats

Policiais do DOF e CGPA apreendem veículos com mais de R$ 600 mil em produtos ilegais

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) e da CGPA (Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo), apreenderam nesta terça-...

10/09/2025 16h42
Por: Redação
Fonte: DOF - MS
Foto: Reprodução/DOF - MS
Foto: Reprodução/DOF - MS

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) e da CGPA (Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo), apreenderam nesta terça-feira (9), em Laguna Carapã, três veículos carregados com mercadorias contrabandeadas do Paraguai. Na ação, dois homens de 26 e 43 anos foram detidos.

Os carros seguiam pela MS-379, entre as cidades de Laguna Carapã e Dourados, quando retornaram na pista, ao perceberem a presença do DOF. Durante acompanhamento, um VW Voyage foi abandonado próximo a uma área de mata. Um segundo veículo, um GM Vectra, foi abordado por uma outra equipe do Departamento próximo ao Distrito Nova América, em Caarapó.

Já o terceiro automóvel, um GM Zafira, foi interceptado pela equipe aérea do DOF, com a utilização do helicóptero da unidade, na zona rural de Laguna Carapã.

Ao todo, foram apreendidas diversas caixas de cigarros eletrônicos, aparelhos de telefone celular, entre outros itens de origem estrangeira.

Os materiais apreendidos, avaliados em R$ 615 mil, foram encaminhados à Delegacia da Receita Federal de Ponta Porã.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Siga o DOF no Instagram: @dofpmms e no Facebook: pmmsdof.

