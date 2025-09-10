Homem é preso em flagrante após arrombamento e furto de joias em residência no centro de Naviraí

A Polícia Civil prendeu em flagrante, nessa terça-feira (09), L.F.A., 36 anos, por furtar uma residência durante o repouso noturno. O crime ocorreu por volta das 4h30min, quando o autor invadiu o imóvel da vítima, uma idosa de 65 anos, localizado no centro da cidade.

Segundo apurado, o homem arrombou uma janela de blindex na cozinha para ter acesso ao interior da residência. Diversos cômodos foram revirados e objetos de valor subtraídos, incluindo joias, relógios, correntes, perfumes, óculos, bijuterias e uma sacola de viagem. Os bens foram avaliados em aproximadamente R$ 65,5 mil.

Após o registro da ocorrência, a Polícia Civil iniciou trabalho investigativo e conseguiu identificar o autor. L.F.A. havia deixado o sistema prisional um dia antes do furto, em 08/09, onde cumpria pena por crimes patrimoniais, e estava em monitoramento por tornozeleira eletrônica.

Por volta das 14h do mesmo dia, o indivíduo foi localizado em sua residência, confessando o crime. Ele entregou parte dos bens furtados.

Com ele foram apreendidos ainda duas porções de crack (4,6g), que L.F.A. afirmou serem para consumo pessoal. O restante dos objetos ainda não foi localizado.

Diante da situação de flagrante, o autor foi conduzido à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Naviraí, onde teve a prisão ratificada pela autoridade policial.

A perícia técnica compareceu ao local do crime e realizou os levantamentos necessários. As imagens das câmeras de segurança também passarão por análise pericial.

O investigado é reincidente, com duas condenações definitivas por furto qualificado. A Polícia Civil representou à Justiça pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, devido ao risco de reiteração criminosa e a gravidade concreta da conduta.