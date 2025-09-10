Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Saúde

2º Seminário de Saúde Mental reúne autoridades e comunidade em Nioaque

Com o auditório lotado, o 2º Seminário de Saúde Mental deixou uma mensagem de esperança, coragem e valorização da vida

10/09/2025 14h52
Por: Gabriela Rufino
Divulgação
Divulgação

A Câmara Municipal de Nioaque foi palco, nesta quarta-feira (10),com o 2º Seminário de Saúde Mental, que reuniu autoridades, professores, estudantes e profissionais da área em um momento de reflexão e aprendizado sobre a valorização da vida e a prevenção ao suicídio. O evento integra as ações do Setembro Amarelo, campanha nacional que busca conscientizar sobre a importância do cuidado com a saúde mental.

A importância de falar sobre saúde mental

Durante a abertura, autoridades municipais destacaram que a discussão sobre saúde mental é urgente e necessária. “É preciso coragem e também equilíbrio emocional para falar abertamente sobre o tema. Reconhecer que todos somos humanos, que sentimos e pensamos, facilita a aproximação e torna as falas mais verdadeiras”, destacou um dos representantes.

Falas que marcaram o público

A psicóloga Keila dos Reis conduziu uma palestra reflexiva sobre escuta, acolhimento e diálogo interno, ressaltando que “não é o que você diz em voz alta que determina a sua vida, mas o que você sussurra para si mesmo todos os dias”.
Ela reforçou que compreender a diferença entre ouvir e escutar pode transformar a forma como nos relacionamos com os outros e conosco mesmos.

Outro ponto de destaque foi a importância de identificar sinais de alerta, acolher sem julgamentos e incentivar quem sofre a buscar ajuda profissional. “Pedir ajuda não é fraqueza, é um ato de coragem”, enfatizou Keila.

Reflexão para estudantes e professores

A coordenadora escolar presente no evento ressaltou o impacto do seminário para a comunidade educacional:
“Vivemos diariamente com jovens que enfrentam crises emocionais, e nem sempre sabemos como acolher. Essa escuta é fundamental, e nem todos estão preparados para fazê-la. Esse encontro nos fortalece e nos dá segurança para apoiar nossos alunos.”

O seminário reforçou que cuidar da saúde mental é uma construção diária, que envolve autocuidado, diálogo e solidariedade. Para além das campanhas, a mensagem deixada foi clara: falar sobre saúde mental salva vidas.

“Não há riqueza sem saúde mental. Somos chamados a olhar para dentro de nós mesmos e também para o próximo, porque todos precisamos de apoio e compreensão.”

Com o auditório lotado, o 2º Seminário de Saúde Mental deixou uma mensagem de esperança, coragem e valorização da vida, inspirando a comunidade de Nioaque a seguir firme na luta contra o estigma e em favor de uma sociedade mais acolhedora.

Se você está passando por um momento difícil ou conhece alguém que precisa de ajuda, ligue para o CVV – 188, disponível gratuitamente 24 horas por dia, ou procure a unidade de saúde mais próxima.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Divulgação Setembro Amarelo: psicóloga de Nioaque reforça importância da prevenção e da valorização da vida
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Brasília ganha biofábrica de mosquitos com tecnologia contra a dengue
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Dia Nacional de Segurança do Paciente: MS reforça protocolos que reduzem mortes em até 43%
Nioaque, MS
Atualizado às 13h05
38°
Tempo limpo Máxima: 38° - Mínima: 18°
36°

Sensação

1.91 km/h

Vento

15%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 8 minutos 2º Seminário de Saúde Mental reúne autoridades e comunidade em Nioaque
Há 9 minutos Setembro Amarelo: psicóloga de Nioaque reforça importância da prevenção e da valorização da vida
Há 30 minutos Operação Shamar prende mais de 12 mil pessoas por violência doméstica
Há 30 minutos Plenário pode votar medida provisória que amplia tarifa social de energia
Há 30 minutos Comissão aprova projeto que prevê relatório prévio sobre estado de veículo anunciado em leilão
Anúncio
Mais lidas
1
Há 1 dia Nioaque ganha pista de velocross e comunidade celebra nova opção de lazer e esporte O espaço também fortalece a identidade esportiva da cidade, valorizando os pilotos que já representam Nioaque em competições estaduais e reforçando o orgulho local.
2
Há 6 dias CPMI: ex-presidente do INSS não acatou recomendações da CGU, diz depoente
3
Há 6 dias Comissão aprova registro obrigatório de tratores e máquinas agrícolas em aplicativo do Ministério da Agricultura
4
Há 6 dias Governo autoriza nova nomeação de aprovados na primeira edição do CNU
5
Há 3 dias Desfile de 7 de Setembro: confira ao vivo a transmissão da TV Brasil
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados