2º Seminário de Saúde Mental reúne autoridades e comunidade em Nioaque

A Câmara Municipal de Nioaque foi palco, nesta quarta-feira (10),com o 2º Seminário de Saúde Mental, que reuniu autoridades, professores, estudantes e profissionais da área em um momento de reflexão e aprendizado sobre a valorização da vida e a prevenção ao suicídio. O evento integra as ações do Setembro Amarelo, campanha nacional que busca conscientizar sobre a importância do cuidado com a saúde mental.

A importância de falar sobre saúde mental

Durante a abertura, autoridades municipais destacaram que a discussão sobre saúde mental é urgente e necessária. “É preciso coragem e também equilíbrio emocional para falar abertamente sobre o tema. Reconhecer que todos somos humanos, que sentimos e pensamos, facilita a aproximação e torna as falas mais verdadeiras”, destacou um dos representantes.

Falas que marcaram o público

A psicóloga Keila dos Reis conduziu uma palestra reflexiva sobre escuta, acolhimento e diálogo interno, ressaltando que “não é o que você diz em voz alta que determina a sua vida, mas o que você sussurra para si mesmo todos os dias”.

Ela reforçou que compreender a diferença entre ouvir e escutar pode transformar a forma como nos relacionamos com os outros e conosco mesmos.

Outro ponto de destaque foi a importância de identificar sinais de alerta, acolher sem julgamentos e incentivar quem sofre a buscar ajuda profissional. “Pedir ajuda não é fraqueza, é um ato de coragem”, enfatizou Keila.

Reflexão para estudantes e professores

A coordenadora escolar presente no evento ressaltou o impacto do seminário para a comunidade educacional:

“Vivemos diariamente com jovens que enfrentam crises emocionais, e nem sempre sabemos como acolher. Essa escuta é fundamental, e nem todos estão preparados para fazê-la. Esse encontro nos fortalece e nos dá segurança para apoiar nossos alunos.”

O seminário reforçou que cuidar da saúde mental é uma construção diária, que envolve autocuidado, diálogo e solidariedade. Para além das campanhas, a mensagem deixada foi clara: falar sobre saúde mental salva vidas.

“Não há riqueza sem saúde mental. Somos chamados a olhar para dentro de nós mesmos e também para o próximo, porque todos precisamos de apoio e compreensão.”

Com o auditório lotado, o 2º Seminário de Saúde Mental deixou uma mensagem de esperança, coragem e valorização da vida, inspirando a comunidade de Nioaque a seguir firme na luta contra o estigma e em favor de uma sociedade mais acolhedora.

Se você está passando por um momento difícil ou conhece alguém que precisa de ajuda, ligue para o CVV – 188, disponível gratuitamente 24 horas por dia, ou procure a unidade de saúde mais próxima.