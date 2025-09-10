Whats

Saúde Mental

Setembro Amarelo: psicóloga de Nioaque reforça importância da prevenção e da valorização da vida

Segundo a psicóloga, o uso excessivo das telas pode intensificar quadros de ansiedade e depressão, o que exige ainda mais cuidado por parte das famílias e escolas.

10/09/2025 14h50
Por: Gabriela Rufino
Divulgação
Divulgação

Em Nioaque, a campanha Setembro Amarelo ganha força com o alerta da psicóloga Keila dos Reis Gimenez, que há 16 anos atua no município e hoje está à frente do Ambulatório de Saúde Mental.

Segundo ela, falar sobre suicídio e saúde mental é fundamental para quebrar tabus, ampliar o acesso à informação e salvar vidas.

O suicídio como questão de saúde pública

Durante entrevista ao Portal Nioaque Online, a psicóloga destacou que o suicídio é um problema de saúde pública mundial e que, infelizmente, os números de casos e tentativas vêm aumentando no Brasil.

"Não basta só falar sobre o suicídio da forma como ele é complexo e multifatorial. Nós precisamos investir em políticas públicas, em prevenção de saúde mental", ressaltou.

Informação que salva vidas

Na visão da especialista, informação segura e baseada em ciência é um dos maiores instrumentos de prevenção. Explicar o que é o suicídio, identificar sinais de alerta e orientar sobre como buscar ajuda são passos essenciais para fortalecer a sociedade.

Entre os sinais que merecem atenção estão mudanças de comportamento, dificuldades de convivência, alterações no trabalho ou até na forma de se expressar.

"O acolhimento pode ser o primeiro passo para que a pessoa chegue até o atendimento adequado", explicou Keila.

Rede de apoio e avanços em Nioaque

Nos últimos anos, o município tem fortalecido a integração entre saúde, educação e assistência social. Palestras e ações em diferentes setores têm encorajado pessoas a procurar atendimento após receberem esclarecimentos.

A rede de apoio institucional também foi reforçada: psicólogos, psiquiatras, equipes do CRAS, CREAS, agentes de saúde e professores estão mais preparados para acolher e encaminhar quem precisa.

Compreender o sofrimento

A especialista destacou que compreender quem pensa em tirar a própria vida exige sensibilidade.

"A pessoa não quer morrer. Ela quer viver sem dor. O papel do profissional é ajudar esse paciente a reestruturar sua maneira de pensar e sentir, para que consiga superar o sofrimento, um dia de cada vez", afirmou.

Adolescência e redes sociais

Um dos pontos de maior atenção é a saúde mental dos adolescentes. Keila alertou que pais e responsáveis precisam compreender que ser jovem hoje é diferente de 20 ou 30 anos atrás.

"Não podemos comparar a adolescência que tivemos com a de hoje. O contexto é completamente diferente. É preciso paciência, diálogo e compreensão", orientou.

Segundo a psicóloga, o uso excessivo das telas pode intensificar quadros de ansiedade e depressão, o que exige ainda mais cuidado por parte das famílias e escolas.

Uma mensagem de esperança

Encerrando a entrevista, Keila deixou um recado para quem sofre:

"Pedir ajuda é um ato de coragem, de amor próprio e de saúde. Ninguém está sozinho. Mesmo sem familiares por perto, existem redes de apoio preparadas para acolher e oferecer tratamento. Valorizar a vida é sempre o melhor caminho.

