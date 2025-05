Polícia Civil deflagra Operação “Linha Negra” no combate ao furto de combustível em Chapadão do Sul

A Delegacia de Polícia Civil de Chapadão do Sul deflagrou ontem, dia 13, a Operação Linha Negra, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso responsável pelo furto sistemático de combustível (óleo diesel) de locomotivas da empresa ferroviária Rumo, que opera na região.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS A operação teve início com atendimento pela Polícia Militar à ocorrência comunicada por seguranças da concessionária, que flagraram três indivíduos furtando combustível de vagões estacionados no pátio da Ferronorte. Os criminosos utilizavam um veículo modelo F-250, cor prata, com diversos tambores cheios de diesel na carroceria. Durante a tentativa de fuga, os autores foram perseguidos, e um deles acabou detido no local pelos seguranças e preso em flagrante pela equipe policial.

As investigações vinham sendo conduzidas previamente pela Delegacia de Chapadão do Sul, diante do registro de diversos boletins de ocorrência relacionados ao furto de combustível na mesma localidade. Durante interrogatório, o autor preso confessou a prática contumaz do crime e apontou a participação de seu genitor como coautor, além de identificar pessoas envolvidas na receptação do combustível subtraído.

Com base nas informações levantadas, foi realizada diligência pela equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil, que resultou na prisão em flagrante de um dos receptadores, localizado e conduzido à delegacia após análise de conteúdo do celular do investigado, autorizada por termo de consentimento expresso.

A Polícia Civil seguirá com as investigações, visando a identificação de outros envolvidos na prática criminosa, bem como a adoção de novas medidas investigativas que possibilitem o completo desmantelamento da rede criminosa que atua no desvio e comercialização ilegal de combustível na região.