Polícia Civil incinera aproximadamente 12 toneladas de drogas em Campo Grande

Na manhã desta quarta-feira (10), em trabalho que finaliza todo o trâmite do combate ao tráfico de drogas, a Polícia Civil, por intermédio da DENAR (Delegacia Especializada na Repressão ao Narcotráfico), realizou a incineração de entorpecentes em Campo Grande. Ao todo foram queimados 12 toneladas de maconha e 373 kg de cocaína.

A incineração faz parte de um trabalho rotineiro executado pela Delegacia Especializada. As drogas são provenientes de apreensões de todas as forças de segurança do município.

Como prescreve a Lei de Drogas (Lei 11.343/06), estiveram presentes ao ato de incineração o Delegado Titular da DENAR, Hoffman D’Avila Candido e com toda equipe da Delegacia Especializada; a Promotora de Justiça Daniele Borguetti Zampieri De Oliveira, Peritos Oficiais do IALF e Fiscais da Vigilância Sanitária.

