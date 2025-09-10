Polícia Civil incinera aproximadamente 12 toneladas de drogas em Campo Grande

(67) 99142-9066
Na manhã desta quarta-feira (10), em trabalho que finaliza todo o trâmite do combate ao tráfico de drogas, a Polícia Civil, por intermédio da DENAR (Delegacia Especializada na Repressão ao Narcotráfico), realizou a incineração de entorpecentes em Campo Grande. Ao todo foram queimados 12 toneladas de maconha e 373 kg de cocaína.
A incineração faz parte de um trabalho rotineiro executado pela Delegacia Especializada. As drogas são provenientes de apreensões de todas as forças de segurança do município.
Como prescreve a Lei de Drogas (Lei 11.343/06), estiveram presentes ao ato de incineração o Delegado Titular da DENAR, Hoffman D’Avila Candido e com toda equipe da Delegacia Especializada; a Promotora de Justiça Daniele Borguetti Zampieri De Oliveira, Peritos Oficiais do IALF e Fiscais da Vigilância Sanitária.
Sensação
Vento
Umidade