Aniversário
Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende autor de tentativa de roubo contra mototaxista em Coxim

A Polícia Civil, por meio da Primeira Delegacia de Polícia de Coxim, prendeu na noite de ontem (9), C. H. C. R. (19), identificado como autor de um...

10/09/2025 12h17
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil, por meio da Primeira Delegacia de Polícia de Coxim, prendeu na noite de ontem (9), C. H. C. R. (19), identificado como autor de uma tentativa de roubo. O suspeito solicitou uma corrida de mototáxi e, durante o trajeto, agrediu a vítima M. L. A. (43) com golpes de capacete, tentando subtrair sua motocicleta. A ação não se consumou devido à intervenção de populares, e o autor fugiu a pé.

Após análise de imagens de câmeras de segurança e reconhecimento feito pela vítima e por uma testemunha, os investigadores localizaram C. H. C. R. nas proximidades do confinamento dos Tonial, ainda com as mesmas roupas usadas no crime. Ele foi preso em flagrante por roubo tentado e apresentado à Autoridade Policial na Delegacia de Coxim para formalização do referido auto.

Vale ressaltar que o referido autor do roubo já havia sido preso em flagrante por dois furtos no último domingo (7), ambos com destruição de obstáculo sendo em um estabelecimento comercial e em sequência em uma igreja.

Após a formalização da prisão em flagrante, o capturado permanecerá a disposição do Poder Judiciário.

