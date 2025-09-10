Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende traficante no Bairro São Jorge da Lagoa em Campo Grande

A Polícia Civil prendeu em flagrante na tarde desta terça-feira (9) E. M. G, de 32 anos, suspeito de comandar um ponto de venda de drogas na Vila S...

10/09/2025 11h10
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil prendeu em flagrante na tarde desta terça-feira (9) E. M. G, de 32 anos, suspeito de comandar um ponto de venda de drogas na Vila São Jorge da Lagoa. A prisão aconteceu durante a investigação de um furto, quando os policiais da 6ª Delegacia de Campo Grande (6ªDP) receberam denúncia anônima sobre movimentação suspeita no endereço.

Na residência, os investigadores encontraram maconha, cocaína, uma balança de precisão, dinheiro em espécie proveniente das vendas e uma máquina de cartão utilizada no comércio das drogas. O criminoso revelou que também recebia objetos roubados em troca de drogas.

Também foram encontrados diversos objetos que, segundo sua própria confissão, havia recebido de criminosos da região como pagamento por entorpecentes. Indiciado por tráfico de drogas e receptação, E. M. G. permanece preso sem direito a fiança, já que o crime de tráfico é considerado inafiançável pela Constituição Federal.

A operação foi coordenada pela 6ª DP.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil incinera aproximadamente 12 toneladas de drogas em Campo Grande
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil prende autor de tentativa de roubo contra mototaxista em Coxim
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícias de MS e MT, em cooperação com autoridades paraguaias prendem foragido em Pedro Juan Caballero
Nioaque, MS
Atualizado às 10h05
32°
Tempo limpo Máxima: 38° - Mínima: 18°
30°

Sensação

2.64 km/h

Vento

17%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 52 minutos Inflação oficial recua 0,11% em agosto, menor resultado desde 2022
Há 52 minutos Polícia Civil incinera aproximadamente 12 toneladas de drogas em Campo Grande
Há 52 minutos Polícia Civil prende autor de tentativa de roubo contra mototaxista em Coxim
Há 2 horas Comissão aprova projeto que permite continuar divórcio após morte de cônjuge
Há 2 horas Polícia Civil prende traficante no Bairro São Jorge da Lagoa em Campo Grande
Anúncio
Mais lidas
1
Há 1 dia Nioaque ganha pista de velocross e comunidade celebra nova opção de lazer e esporte O espaço também fortalece a identidade esportiva da cidade, valorizando os pilotos que já representam Nioaque em competições estaduais e reforçando o orgulho local.
2
Há 6 dias CPMI: ex-presidente do INSS não acatou recomendações da CGU, diz depoente
3
Há 6 dias Comissão aprova registro obrigatório de tratores e máquinas agrícolas em aplicativo do Ministério da Agricultura
4
Há 6 dias Governo autoriza nova nomeação de aprovados na primeira edição do CNU
5
Há 4 dias Jamil Chade relata desumanização de imigrantes sob Trump em ‘distopia’
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados