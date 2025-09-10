Polícia Civil prende traficante no Bairro São Jorge da Lagoa em Campo Grande

A Polícia Civil prendeu em flagrante na tarde desta terça-feira (9) E. M. G, de 32 anos, suspeito de comandar um ponto de venda de drogas na Vila São Jorge da Lagoa. A prisão aconteceu durante a investigação de um furto, quando os policiais da 6ª Delegacia de Campo Grande (6ªDP) receberam denúncia anônima sobre movimentação suspeita no endereço.

Na residência, os investigadores encontraram maconha, cocaína, uma balança de precisão, dinheiro em espécie proveniente das vendas e uma máquina de cartão utilizada no comércio das drogas. O criminoso revelou que também recebia objetos roubados em troca de drogas.

Também foram encontrados diversos objetos que, segundo sua própria confissão, havia recebido de criminosos da região como pagamento por entorpecentes. Indiciado por tráfico de drogas e receptação, E. M. G. permanece preso sem direito a fiança, já que o crime de tráfico é considerado inafiançável pela Constituição Federal.

A operação foi coordenada pela 6ª DP.