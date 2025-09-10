Polícias de MS e MT, em cooperação com autoridades paraguaias prendem foragido em Pedro Juan Caballero

Nesta terça-feira (9), uma ação integrada da Delegacia Regional e 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã, juntamente com a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, através da Delegacia Regional de Guarantã do Norte/MT, com apoio da Divisão Regional nº2 do Comando Bipartido, resultou na prisão de H.A.S, 36 anos, na cidade de Pedro Juan Caballero, Paraguai.

O levantamento de informações que possibilitou a localização do indivíduo em território paraguaio só foi possível em razão da atuação eficaz da Polícia Civil do Mato Grosso, que identificou e repassou os dados necessários para a execução da ação conjunta.

O indivíduo era procurado em razão de dois mandados de prisão ativos. O primeiro, decorrente de condenação criminal transitada em julgado, referente ao crime de estupro de vulnerável (BNMP nº 0000617-44.2019.8.11.0023.01.0001-25), expedido pela 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT. O segundo, de natureza civil, foi expedido pela Vara Única de Matupá/MT, por inadimplência no pagamento de pensão alimentícia (BNMP nº 1001868-68.2023.8.11.0111.01.0001-00).

A prisão ocorreu no momento em que H.A.S. se encontrava em Pedro Juan Caballero, onde cursava medicina. Após os procedimentos de praxe junto às autoridades paraguaias, foi determinada a expulsão do indivíduo do território do Paraguai, permitindo seu encaminhamento às autoridades brasileiras competentes.

A operação demonstra a eficácia da cooperação entre as forças policiais dos dois estados brasileiros, bem como a articulação com as autoridades paraguaias, reforçando o compromisso conjunto no combate à criminalidade e no cumprimento das decisões judiciais.