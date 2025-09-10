Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende passageira com quase 20kg de skunk em ônibus de turismo em Corumbá

Policiais civis do Setor de Investigação Geral (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá, prenderam em flagrante, nesta terça-feira (9), uma pass...

10/09/2025 10h05
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Policiais civis do Setor de Investigação Geral (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá, prenderam em flagrante, nesta terça-feira (9), uma passageira de 20 anos transportando aproximadamente 20 quilos de skunk em um ônibus de viagem.

A ação fez parte da Operação ACERO II e contou com apoio de informações de inteligência da Receita Federal. A abordagem ocorreu por volta das 16h30, na Avenida Porto Carreiro, quando os policiais fiscalizavam um ônibus da empresa Andorinha, que seguia de Corumbá para Campo Grande.

Durante a entrevista com os passageiros, a jovem apresentou respostas contraditórias, o que levantou suspeitas da equipe. Inicialmente, afirmou ter apenas duas mochilas como bagagem, mas os bilhetes indicavam três volumes. Ao verificar o bagageiro, os policiais localizaram uma mala despachada em nome da passageira.

Questionada sobre o conteúdo, a mulher acabou admitindo que transportava droga. Na vistoria, foram encontrados 19 pacotes de skunk, envoltos em pó branco utilizado para disfarçar o odor. O peso total da droga apreendida chegou a 19,6 kg.

Diante da situação de flagrante, a passageira foi presa e conduzida à 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá. Também foram apreendidos dois celulares que estavam em sua posse, os quais serão analisados durante as investigações.

A Polícia Civil segue apurando o caso para identificar outros envolvidos e desarticular a rede criminosa responsável pelo tráfico.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil e Ministério Público deflagram 2ª fase da Operação Vaga Zero contra fraudes e desvios milionários no transporte de pacientes do SUS em Selvíria
Sessão ordinária é realizada no plenário a partir das 9h e é aberta à imprensa e à participação de toda sociedade Exigência de certidões criminais para entidades é pautado em segunda discussão
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar e Prefeitura lançam oficialmente o Proerd Kids em Sonora
Nioaque, MS
Atualizado às 10h05
32°
Tempo limpo Máxima: 38° - Mínima: 18°
30°

Sensação

2.64 km/h

Vento

17%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 51 minutos PE: curso ensina a implementar Política de Atenção Psicossocial
Há 51 minutos Polícia Civil e Ministério Público deflagram 2ª fase da Operação Vaga Zero contra fraudes e desvios milionários no transporte de pacientes do SUS em Selvíria
Há 51 minutos Polícia Civil prende passageira com quase 20kg de skunk em ônibus de turismo em Corumbá
Há 2 horas Embratur lança manual sobre igualdade racial no turismo
Há 2 horas Brasília ganha biofábrica de mosquitos com tecnologia contra a dengue
Anúncio
Mais lidas
1
Há 1 dia Nioaque ganha pista de velocross e comunidade celebra nova opção de lazer e esporte O espaço também fortalece a identidade esportiva da cidade, valorizando os pilotos que já representam Nioaque em competições estaduais e reforçando o orgulho local.
2
Há 6 dias CPMI: ex-presidente do INSS não acatou recomendações da CGU, diz depoente
3
Há 6 dias Governo autoriza nova nomeação de aprovados na primeira edição do CNU
4
Há 6 dias Comissão aprova registro obrigatório de tratores e máquinas agrícolas em aplicativo do Ministério da Agricultura
5
Há 3 dias Desfile de 7 de Setembro: confira ao vivo a transmissão da TV Brasil
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados