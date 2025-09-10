Polícia Civil prende passageira com quase 20kg de skunk em ônibus de turismo em Corumbá

Policiais civis do Setor de Investigação Geral (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá, prenderam em flagrante, nesta terça-feira (9), uma passageira de 20 anos transportando aproximadamente 20 quilos de skunk em um ônibus de viagem.

A ação fez parte da Operação ACERO II e contou com apoio de informações de inteligência da Receita Federal. A abordagem ocorreu por volta das 16h30, na Avenida Porto Carreiro, quando os policiais fiscalizavam um ônibus da empresa Andorinha, que seguia de Corumbá para Campo Grande.

Durante a entrevista com os passageiros, a jovem apresentou respostas contraditórias, o que levantou suspeitas da equipe. Inicialmente, afirmou ter apenas duas mochilas como bagagem, mas os bilhetes indicavam três volumes. Ao verificar o bagageiro, os policiais localizaram uma mala despachada em nome da passageira.

Questionada sobre o conteúdo, a mulher acabou admitindo que transportava droga. Na vistoria, foram encontrados 19 pacotes de skunk, envoltos em pó branco utilizado para disfarçar o odor. O peso total da droga apreendida chegou a 19,6 kg.

Diante da situação de flagrante, a passageira foi presa e conduzida à 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá. Também foram apreendidos dois celulares que estavam em sua posse, os quais serão analisados durante as investigações.

A Polícia Civil segue apurando o caso para identificar outros envolvidos e desarticular a rede criminosa responsável pelo tráfico.