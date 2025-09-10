Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Câmara

Comissão de Constituição e Justiça da Câmara ouvirá testemunhas no processo contra Carla Zambelli nesta quarta-feira

Deputada foi condenada pelo STF por ter contratado um hacker para invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça

10/09/2025 09h02
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados ouvirá nesta quarta-feira (10) o hacker Walter Delgatti Neto e o especialista em coleta e preservação de provas digitais Michel Spiero. Ambos são testemunhas no processo contra a deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP).

Carla Zambelli está presa na Itália, onde aguarda o julgamento de processo de extradição para o Brasil. Ela e Delgatti foram condenados pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. Zambelli foi condenada à perda do mandato parlamentar, que está em análise na Câmara.

O processo tramita na CCJ ( Representação 2/25 ) e, posteriormente, será analisado pelo Plenário.

Ordem dos depoimentos

Ambas as reuniões ocorrerão no plenário 1.

O que diz o Regimento Interno da Câmara

Art. 240 . Perde o mandato o deputado:

VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.

§ 3º A representação (...) será encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, observadas as seguintes normas:
I - recebida e processada na comissão, será fornecida cópia da representação ao deputado, que terá o prazo de cinco sessões para apresentar defesa escrita e indicar provas;
II - se a defesa não for apresentada, o Presidente da Comissão nomeará defensor dativo para oferecê-la no mesmo prazo;
III - apresentada a defesa, a Comissão procederá às diligências e à instrução probatória que entender necessárias, findas as quais proferirá parecer no prazo de cinco sessões, concluindo pela procedência da representação ou pelo arquivamento desta; procedente a representação, a Comissão oferecerá também o projeto de resolução no sentido da perda do mandato;
IV - o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, uma vez lido no expediente, publicado no Diário da Câmara dos Deputados e distribuído em avulsos, será incluído em Ordem do Dia do Plenário.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Câmara aprova acordo internacional sobre direito do mar
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Líderes definem pautas mais consensuais para esta semana na Câmara
Marina Ramos / Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que autoriza delegado a pedir autuação por infração de trânsito
Nioaque, MS
Atualizado às 10h05
32°
Tempo limpo Máxima: 38° - Mínima: 18°
30°

Sensação

2.64 km/h

Vento

17%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 51 minutos PE: curso ensina a implementar Política de Atenção Psicossocial
Há 51 minutos Polícia Civil e Ministério Público deflagram 2ª fase da Operação Vaga Zero contra fraudes e desvios milionários no transporte de pacientes do SUS em Selvíria
Há 51 minutos Polícia Civil prende passageira com quase 20kg de skunk em ônibus de turismo em Corumbá
Há 2 horas Embratur lança manual sobre igualdade racial no turismo
Há 2 horas Brasília ganha biofábrica de mosquitos com tecnologia contra a dengue
Anúncio
Mais lidas
1
Há 1 dia Nioaque ganha pista de velocross e comunidade celebra nova opção de lazer e esporte O espaço também fortalece a identidade esportiva da cidade, valorizando os pilotos que já representam Nioaque em competições estaduais e reforçando o orgulho local.
2
Há 6 dias CPMI: ex-presidente do INSS não acatou recomendações da CGU, diz depoente
3
Há 6 dias Governo autoriza nova nomeação de aprovados na primeira edição do CNU
4
Há 6 dias Comissão aprova registro obrigatório de tratores e máquinas agrícolas em aplicativo do Ministério da Agricultura
5
Há 3 dias Desfile de 7 de Setembro: confira ao vivo a transmissão da TV Brasil
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados