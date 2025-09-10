Whats

Aniversário
Legislativo - MS

Exigência de certidões criminais para entidades é pautado em segunda discussão

Os deputados devem votar, na manhã desta terça-feira (10), durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), a exig...

10/09/2025 07h57
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Sessão ordinária é realizada no plenário a partir das 9h e é aberta à imprensa e à participação de toda sociedade
Sessão ordinária é realizada no plenário a partir das 9h e é aberta à imprensa e à participação de toda sociedade

Os deputados devem votar, na manhã desta terça-feira (10), durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), a exigência de apresentação de antecedentes criminais por entidades que atuam com crianças e adolescentes como critério para recebimentos de recursos estaduais. Além desse, outros quatro projetos estão pautados na Ordem do Dia.

De autoria do deputado Roberto Hashioka (União), o Projeto de Lei 72/2024 torna obrigatória para o recebimento de recursos públicos estaduais a apresentação de certidões de antecedentes criminais dos integrantes da diretoria e dos empregados das instituições sem fins lucrativos que desenvolvam atividades com crianças e adolescentes.

Em primeira discussão, os parlamentares devem votar o Projeto de Lei 193/2025 , do Poder Executivo. A proposição institui o Programa de Recuperação de Empresas estabelecidas no Estado de Mato Grosso do Sul, denominado Programa Recupera-MS, para regularização de débitos de contribuintes em processo de recuperação judicial ou em liquidação, nas condições que especifica, e dá outras providências.

Ainda em primeira discussão, está pautado o Projeto de Lei 199/2025 , do Poder Judiciário. A proposta trata sobre a reorganização das serventias notariais e de registros na sede da comarca de Rio Verde de Mato Grosso.

Em discussão única, devem ser votados os Projetos de Resolução 12/2025 e 13/2025, respectivamente dos deputados Pedrossian Neto (PSD) e Paulo Corrêa (PSDB). As proposições são relativas à concessão de Título de Cidadão Sul-mato-grossense.

Serviço

As sessões plenárias podem ser acompanhadas presencialmente ou pela transmissão ao vivo dos canais oficiais de comunicação da Casa de Leis:  TV ALEMS canal 7.2 no sinal aberto e canal 9 da Claro NET TV, ou ainda no link  TV ALEMS ; Rádio ALEMS FM 105.5, sinal aberto, ou no link  Rádio ALEMS Facebook  e  Youtube .

