Polícia Militar e Prefeitura lançam oficialmente o Proerd Kids em Sonora

Coxim (MS) – Na manhã desta terça-feira (09/09), a Polícia Militar, em parceria com o executivo municipal, realizou o lançamento oficial do Proerd Kids neste segundo semestre em Sonora.

O programa é desenvolvido no município por meio da parceria com a Prefeitura, através da Gerência de Educação, e neste semestre beneficiará cerca de 300 crianças da educação infantil, atendendo tanto os centros de educação infantil da rede municipal quanto particular.

As crianças irão aprender sobre noções de trânsito, cuidados com estranhos, números de emergência, entre outros temas importantes, com previsão de encerramento das atividades em dezembro.

Durante a solenidade, a prefeita Clarice Eweling destacou a relevância da continuidade do programa.

“Já atendemos neste primeiro semestre os alunos do 5º ano e agora, com o Proerd Kids, damos sequência a um trabalho essencial para a formação cidadã das nossas crianças”, afirmou ela.

O comandante do Pelotão de Sonora, Tenente Agnaldo Santos de Oliveira, agradeceu o apoio recebido. “Essa parceria com a Prefeitura, Câmara Municipal e Conselho de Segurança é fundamental para que possamos ampliar o alcance do Proerd e levar conhecimento de forma lúdica e educativa às nossas crianças”, ressaltou.

Os instrutores responsáveis pelas aulas serão o Sargento Robison Lima da Cruz e o Sargento Célio Roberto da Silva, ambos da Polícia Militar.

O lançamento ocorreu no Centro de Educação Infantil Paulo Henrique Zanin e contou ainda com a presença do vice-prefeito Jansen Peixoto, do Gerente de Educação Josevan Lopes do Nascimento, da diretora Thalita Farinon e do assessor de gabinete Osmar Gilnei Gonçalves de Quadros.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM