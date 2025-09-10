Whats

Aniversário
Mato Grosso do Sul

Pavimentação avança em Rio Verde, um dos principais destinos turísticos de Mato Grosso do Sul

A cidade de Rio Verde de Mato Grosso, localizada no norte do Estado, prepara-se para um novo momento. Com investimento de R$ 15,8 milhões, ordem de...

10/09/2025 06h50
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

A cidade de Rio Verde de Mato Grosso, localizada no norte do Estado, prepara-se para um novo momento. Com investimento de R$ 15,8 milhões, ordem de serviço assinada pelo Governo de Mato Grosso do Sul irá mudar a realidade de três bairros e levar 32.779,31 m² de pavimentação para 18 ruas da localidade. Além disso, 6.116,47m de drenagem será executada no município.

Com balneários de águas cristalinas e cachoeiras que atraem visitantes durante todo o ano, Rio Verde tornou-se conhecida como um dos destinos turísticos mais procurados do Estado. E com melhorias na infraestrutura urbana, tende a impulsionar ainda mais o setor.

As frentes de trabalho contemplam a Vila Ouro Verde, Jardim Semíramis e Coronel Manoel Mariano, onde as ruas ainda sem asfalto dão lugar à poeira e aos transtornos em dias de chuva. A pavimentação nesses bairros é vista como uma demanda antiga da população e, agora, passa a sair do papel com a execução das obras.

Conforme o secretário de Infraestrutura e Logística (Seilog) Guilherme Alcântara de Carvalho, o projeto tem como objetivo facilitar o tráfego de veículos nas vias e, acima de tudo, devolver qualidade de vida aos moradores, melhorando a rotina de quem vive e trabalha nas imediações.

“Estamos preparando as cidades com olhar no futuro, para que esses locais recebam novos empreendimentos. O compromisso de transformação e melhoria da infraestrutura urbana em todas as regiões de Mato Grosso do Sul tem sido permanente”, reforça o secretário

A empresária Neula Alves Afonso, proprietária de uma floricultura na cidade lembra que os bairros que serão pavimentados são populosos e que esse investimento em infraestrutura vai beneficiar a população do município. “Como moradora, agradeço muito a chegada dessa obra. Rio Verde precisava dessa intervenção. É um privilégio ver essa mudança”.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Alexsandro Nogueira, Comunicação Seilog
Foto: Bruno Rezende/Secom/Arquivo

