Dia Nacional de Segurança do Paciente: MS reforça protocolos que reduzem mortes em até 43%

Negesp orienta gestores, profissionais e usuários, enquanto dados da OMS alertam para 2,6 milhões de mortes anuais por falhas na atenção à saúde

O dia 17 de setembro é o Dia Nacional de Segurança do Paciente, data que chama a atenção para a importância de práticas seguras em todos os níveis da atenção à saúde. Em Mato Grosso do Sul, o tema é tratado com extrema importância após a implantação do Negesp (Núcleo de Segurança do Paciente), que tem atuado na implementação de protocolos de atendimento seguindo diretrizes nacionais e internacionais para minimizar falhas e riscos.

A máxima da atuação do núcleo é que quanto mais estruturados são os protocolos, menores os riscos, explica a coordenadora do Negesp/MS, médica Eduarda Tebet. “A cadeia de segurança do paciente envolve todos os envolvidos. Isso inclui desde a administração do hospital até a checagem simples de uma pulseira de identificação feita pelo próprio paciente”, detalha.

Tebet ressalta que, internacionalmente, médicos envolvidos em erros de atendimento são reconhecidos como ‘segunda vítima’, pois também sofrem impactos emocionais e profissionais. Por isso, é essencial adotar uma abordagem intersetorial e coletiva, que apoie os profissionais e, ao mesmo tempo, busque reduzir falhas e prevenir eventos adversos.

MS tem Negesp

No Brasil, o fortalecimento dos Núcleos de Segurança do Paciente é estratégico para garantir que práticas seguras sejam aplicadas no dia a dia dos hospitais. Em Mato Grosso do Sul, o Núcleo Estadual de Segurança do Paciente atua como referência para estimular boas práticas, acompanhar indicadores e capacitar equipes.

Segundo a coordenadora do Negesp/MS, a cultura de segurança precisa ser permanente e envolver todos os atores do sistema de saúde. “Protocolos bem aplicados salvam vidas, e quando todos — gestores, profissionais e pacientes — participam ativamente, conseguimos reduzir falhas e oferecer um cuidado mais qualificado”, enfatizou.

Ela destaca que a adoção de ferramentas como o checklist de cirurgia segura da OMS (Organização Mundial da Saúde) exemplifica esse avanço. Pesquisas internacionais apontam que o uso do checklist pode reduzir a mortalidade cirúrgica em 25% a 43%. Em estudo realizado na Escócia, houve queda relativa de 36,6% nas mortes perioperatórias após a implementação da medida.

“Outro exemplo é o SCC (Safe Childbirth Checklist), da OMS, que contribui para diminuir a mortalidade perinatal. Meta-análises recentes demonstraram que o risco relativo de natimortalidade caiu cerca de 11% em locais onde o protocolo foi aplicado”, completa.

Impacto global

Segundo estimativas da OMS, aproximadamente 2,6 milhões de pessoas morrem todos os anos em decorrência de eventos adversos relacionados à atenção à saúde em hospitais em todo o mundo. Esses números reforçam que segurança do paciente é um tema de saúde pública global e exige engajamento permanente.

