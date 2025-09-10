Com boa oferta, preço da quiabo cai 10%, mas maracujá sobe na Ceasa em Campo Grande

Passado o período de frio intenso, o clima mais ameno contribuiu para a produção da alface. Com a boa oferta na produção, o preço da verdura caiu 12,5% na Ceasa-MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul). Boa parte dessa produção é cultivada aqui, em Mato Grosso do Sul.

Outra hortaliça tipicamente sul-mato-grossense que também teve queda, de 10% nesta semana, é o quiabo, conforme a Dimer (Divisão de Mercado de Abastecimento) da Ceasa-MS.

Já entre os aumentos mais expressivos está o do maracujá azedo, que ficou 12,5% mais caro nesta semana. O período de entressafra, quando a oferta naturalmente diminui, contribuiu para o aumento no preço do produto, ainda segundo a Dimer.

Comunicação Ceasa-MS